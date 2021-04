Manželské páry přiznaly: Díky těmto drobnostem jsme spolu šťastní už roky

Recept na dokonalý a šťastný vztah hledá většina z nás. Žádné partnerství sice nebývá beze skvrnky, neznamená to však, že je to špatně. Důležité je najít si cestu, jak spolu vycházet, a uvědomit si, že někdy stačí drobnosti. Tyto páry prozradily, co pomáhá právě jim.

David a Eliška: 31 let manželé Dlouho jsme řešili, jak si rozdělit různé domácí práce, které nemáme rádi. Nakonec jsme přišli s řešením. Z každodenních povinností si každý vybereme tu, kterou nejvíc nesnášíme, a pak si je prohodíme. Ani jeden z nás pak nemusí dělat něco, co nenávidí, a tak nám jen tak něco nezkazí dobrou náladu. Díky tomu ubylo častých hádek, kdy jsme se obviňovali, kdo toho dělá víc nebo má horší povinnosti.

Honza a Tereza: 22 let manželé Vždycky jsme si mysleli, že manželé mají dělat všechno spolu, a stále jsme hledali společné koníčky a akce. Naši přátelé se nám za to často smáli a někdy jim to přišlo až otravné, že bez sebe nedokážeme udělat krok. Nakonec to začalo být otravné i pro nás, protože jsme často dělali věci, které tomu druhému nevyhovovaly. Po nějaké době jsme zjistili, že nemusíme být u všeho oba, právě naopak. Je důležité, abychom měli také oddělené koníčky a dokázali dát jeden druhému svobodu a důvěřovat si. O to víc se pak na sebe těšíme.

Jiří a Linda: 25 let manželé Nepřestávejte dělat různé drobnosti, které jste spolu rádi dělali v začátcích vašeho vztahu. Život je o drobných radostech, tak proč si je nedopřát tak často, jak jen to jde? Například my jsme odjakživa rádi tancovali, a to se nás drží dodnes. Vždy si najdeme čas na trochu tance, i když je to často jen v kuchyni během přípravy večeře!

Tomáš a Zuzana: 15 let manželé Samozřejmě se najdou chvíle, kdy spolu nesouhlasíme. Čas od času se opravdu pohádáme a zažili jsme také manželskou krizi. Ale i v takových těžkých chvílích se snažíme jeden druhému dokázat, že k sobě chováme respekt. Dáváme si to najevo tím, že nikdy nepoužíváme nadávky a sprostá slova. Je to jednoduché a přitom to toho druhého zbytečně neurazí.

Karel a Kristýna: 20 let manželé V průběhu dlouhých let manželství jsme se naučili, kdy je lepší zařadit zpátečku a dát tomu druhému trochu prostor. Během každé hádky nakonec dospějete do bodu, kdy je lepší odejít a zchladit si hlavu. Pokud do toho budete nadále rýpat, dojde pravděpodobně k explozi. U nás tohle funguje, byla to však otázka dlouhé doby, než jsme si tento zvyk vypilovali.

Radek a Petra: 13 let manželé Od doby, co se narodily naše děti, nám naše rodina pomáhá každý druhý pátek s hlídáním. Tyto večery věnujeme sami sobě a trávíme je na společném rande, ať už za normálních okolností někde venku, nebo v poslední době doma. Všichni včetně našich přátel vědí, že naše randění je pro nás posvátné a nesmí se rušit. Takhle vždy najdeme čas jak jeden na druhého, tak na věci, které nestíháme řešit během hektického týdne.