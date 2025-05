Žijete v manželství bez lásky? Jak to poznat a co s tím dělat?

V záplavě denních starostí si toho možná nevšimnete. Najednou uplyne nějaká doba a vy máte pocit, že žijete ve vztahu s člověkem, se kterým se míjíte. Problémy, které to způsobily, mohou být jak na vaší, tak na partnerově straně, případně na obou. Jak poznáte, že je vaše manželství vyhaslé?

Je mezi vámi propast

Je celkem snadné vzdálit se, když máte denně starosti s dětmi, péčí o domácnost a vším, co se v životě děje. V denním kolotoči si toho člověk ani nevšimne a najednou může být pozdě. Výsledkem toho je fakt, že se s partnerem v životě míjíte a najednou si uvědomíte, že jste někde ztratili vzájemnou lásku.

Ostatní věci jsou přednější než partner

Děti, práce, starost o peníze i rodinné závazky snadno z vašeho vztahu vytlačí romantiku. Buď si toho všimnete a začnete s tím něco dělat, nebo to jde mimo vás, což značí problém. V nejhorším případě si to sice uvědomujete, ale necítíte potřebu s tím něco dělat a vše ostatní je pro vás důležitější než partner. V této situaci byste už měla opravdu zpozornět.

Vaše komunikace je mimo provoz

Hádáte se? Nebo naopak nemluvíte vůbec? Důvodů, proč se od sebe lidé odcizí, může být mnoho. Jestli ale ani jednoho z páru nezajímá, proč už se spolu vůbec nebavíte, něco je špatně. Možná to bude znít neuvěřitelně, ale pokud se hádáte, je to pořád lepší, než kdybyste jen mlčeli. Hádky totiž znamenají, že chcete problém řešit a máte zájem na tom, aby se věci zlepšily.

Váš sexuální život je pouze fyzický

Je dost možné, že nemáte žádný sexuální život. Ale i páry, u kterých vymizela láska, pořád mohou vést aktivní milostný život. V takovém případě ale u nich nejde o milování, ale čistě jen o fyzický akt vedoucí k uspokojení. Necítíte při něm romantiku, něhu ani lásku.

Cítíte apatii

Buď se o partnera nestaráte vy, nebo cítíte, že je on apatický k vám. Případně mohou být tyto pocity oboustranné. Pokud si každý žijete svůj život i přesto, že stále oficiálně tvoříte pár, a nezajímáte se o to, co, kde a s kým dělá ten druhý, je vaše manželství vyhaslé a vy žijete v emočně vyprahlém prostředí, které pro vás není vhodné.

Jak situaci řešit?

Samozřejmě základem je komunikace. Zkuste překousnout hrdost a mluvit s partnerem o tom, co je mezi vámi špatně a co by vám mohlo pomoct, aby vztah zase fungoval. Jestliže nejste schopní najít společnou řeč, zkuste se obrátit na terapeuta. Odborník na partnerské vztahy vám může ukázat cestu, jak spolu opět navázat konverzaci.

Často také pomáhá, když si od sebe odpočinete. Zkuste na týden nebo dva odjet na dovolenou nebo k příbuzným, případně někam vyšlete partnera. Pomůže vám to srovnat si věci v hlavě. V případě, že jeden z vás nebo oba necítíte potřebu a chuť na vztahu pracovat a dát věci do pořádku, možná je na čase zvážit rozvod.

Zdroje: cps.cz, maminka.cz, mojepsychologie.cz