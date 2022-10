Marcela pracuje jako vyšetřovatelka u policie. Ve své kriminalistické praxi byla svědkem tolika případů svazování nevinných, že jí nyní jen pohled na obyčejné lano nedělá dobře. Problém je, že se zamilovala do muže, pro kterého je svazování při sexu hodně důležité.

Mé povolání bohužel ovlivňuje i můj partnerský život

Znám hned několik lidí, kterým ovlivnila život jejich profesní deformace. Bohužel se to týká také mě. A jako policejní vyšetřovatelka to nemám zrovna lehké.

Nikdy jsem si práci nebrala domů a s nikým jsem žádné své případy dodnes neprobírala. Je to proti pravidlům a nechci zatěžovat své okolí tím, jak nechutný je svět kolem nás. Faktem je, že mě práce dohnala a začala mi zásadně ovlivňovat můj osobní život.

V mnoha případech, které jsem řešila, hrálo nějakou roli svazování. Pachatelé používaly nejrůznější techniky a materiály. Odlišné byly samozřejmě také důvody jednotlivých zločinců.

Ve všech šetřených zločinech se jednalo o promyšlené kroky, ale také hloupé náhody, ve kterých svazování druhých nekončí zrovna šťastně. Ať je to tak, či jinak, svazování se mi stalo hodně osobně nepříjemné, a jen když vidím v mé blízkosti lano, mám smíšené pocity.

Partner je skvělý, ale v posteli se neshodneme

Osud ke mně nikdy nebyl zrovna přívětivý a nyní mi do cesty postavil báječného chlapa, který by mohl být skvělým tátou mým dvěma holkám. Smysl pro humor mému osudu rozhodně nechybí, protože Michal miluje svazování při sexu. A to je pro mě největší a zároveň jediná překážka ve společném vztahu, se kterou bojuji.

S bývalým manželem jsme se rozvedli před dvěma lety. Nikdy se nesmířil s tím, že mám důležitější a lepší práci, než má on. Když k tomu přišla nevěra z jeho strany, na nic jsem už nečekala a s mými dvěma dcerami jsem odešla.

Přiznávám se, že jsem celkem komplikovaný člověk. Jsem hodně rázná, někdy zbrklá a vždy jdu naplno za svým cílem. Pro mou práci jsou to výborné vlastnosti, ale kdejakého chlapa to může vyděsit. Michal je však maximálně tolerantní, báječný a je hodný na mě i holky. Je to chlap, kterého jsem měla poznat už dávno.

První oťukávání s Michalem bylo hodně nesmělé. Až čas ukázal, jací opravdu jsme a co máme rádi. Asi po čtyřech měsících báječného vztahu mě Michal při sexu svázal jeho kravatou k posteli. Bylo mi to nepříjemné, ale vzrušení bylo silnější, tak jsem to přešla.

Svazování při sexu mi je nepříjemné

Svazování při sexu se ale začalo objevovat stále častěji. Někdy měl Michal přímo naplánováno, jak a kde mě sváže a vše měl nachystáno tam, kde potřeboval. Nikdy se nejednalo o nic bolestivého nebo zákeřného, ale i tak mi to bylo nepříjemné.

Museli jsme si o tom promluvit. Pro Michala je svazování při sexu nádherné zpestření, kterého se nechce vzdát. Řekl mi, že i možná kvůli mému temperamentu ho to celé tak vzrušuje. Zdůraznil mi, že mi nikdy neublíží a ani to není cílem jeho erotické hry.

Já se však nemohu zbavit toho nepříjemného pocitu, který u toho mám. Před očima mám některé své případy a hned vidím ty důsledky. Zvládnu se s ním svázaná milovat a dosáhnu vrcholu, ale nezažívám u toho příjemné pocity.

Možná by mi pomohl psycholog

Možná bych si měla zajít k psychologovi a o všem si s ním promluvit. O Michala nechci přijít kvůli takové prkotině. Ráda bych našla nějaký kompromis nebo se s celou situací nějak smířila. Když o tom přemýšlím s chladnou hlavou, tak vím, že svazování při sexu je jen nevinná erotická hra a měla bych to celé brát jako zábavu.

Jakmile ale přijde na věc, svazování vůbec nevnímám, chci to mít rychle za sebou a být zase hned volná. Vím, že kdybych v práci nezažila to, co jsem zažila, tak si svazování při sexu užívám, a kdo ví, třeba budu chtít ještě přitvrdit. Takto je ale pro mě svazování problém, se kterým se musím nějak poprat.