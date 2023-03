MARCELA (49): Miluji sexuální dobrodružství. Usadit se nechci. Je to ale normální?

Zavázat se jedinému partnerovi Marcelu upřímně děsí. Život žije podle svých vlastních pravidel, která jsou pro její okolí často nepřijatelná, přesto se jich nechce vzdát. Miluje muže a sex a neumí si představit život ve stálém vztahu.

Zkusila jsem to dvakrát – vdát se a být věrná jednomu jedinému muži. Ale je to nad moje síly. Hlavou mi pořád víří, že mi něco uniká a že dokud ještě nejsem úplně stará, měla bych si užívat plnými doušky.

Poznávat a ochutnávat muže, zažívat peprná milostná dobrodružství. Bez mučení a otevřeně přiznávám, že je to vlastně můj jediný koníček. Vždyť jde taky o sport a tělocvik, jen u toho zažívám větší rozkoš.

Kdybych to měla spočítat, spala jsem téměř se dvěma stovkami mužů. Nikde tuhle cifru nevykřikuji, vím, jak jsou Češi prudérní – muž si skotačit může, žena je hned označena za jednu s lehčími mravy. Za tu se ale nepovažuji.

Za sex si nenechávám platit. Je to moje vášeň, zvedám si sebevědomí. A to mi rozhodně postelí neprocházejí jen vrstevníci, soustředím se hlavně na mladší muže. Zbožňuji jejich pružná těla i to, že nemachrují. Těší mě, že jim ukážu něco nového, co ještě nezažili.

Taky se víc snaží, aby mě dokonale uspokojili. Rodiče mám prudérní, o mém životě nevědí nic. Pár bývalých přátel se mnou kvůli tomu přerušilo kontakt. Tehdejší kamarádky se bály, abych jim jednou nesvedla i jejich manžela. Směji se tomu, protože i já mám svoje zásady, v kamarádských revírech nelovím. Musejí to být výhradně muži, které už nikdy více nepotkám…

Jak se ale blíží padesátka, uvědomuji si, že takhle nebudu moct žít věčně. Že mi vlastně opora v nějakém skvělém muži chybí. Navíc mě rodiče pořád tlačí, abych si parťáka na stáří obstarala co nejdříve. Ale zatím jsem nepřišla na způsob, jaký by mi vyhovoval. Nějak nemůžu překousnout, že by se mi na gauči vyvaloval pán v letech s pivem v ruce…

Věrnost mě děsí a bohužel ani teď to nevidím jinak. Nechápu, jak někdo může být den co den s tím jedním jediným. Nevím, odkud se to ve mně bere, naši mají spořádaný letitý vztah a jsou víceméně spokojení. Zrovna tak mladší sestra. Už jsem si říkala, že s tím musím někam zajít, k sexuologovi, kouči.

I když jedu na týdenní dovolenou k moři, jsem schopná tam sbalit tři muže, aniž bych se extra snažila. Je to fajn, zábava, ale čím jsem starší, tím víc se to ve mně pere. Neměla bych se už usadit? Nejde mi to ale realizovat, na náhodném sexu jsem závislá.

Sice už nejsem nejmladší, ale zatím nemám problém sehnat „amanta“. Snažím se udržovat v kondici a pečuji o sebe, takže mi můj věk hádá málokdo. To vidím jako pozitivní stránku celé věci, zároveň si ale uvědomuji, že můj koníček je především mým problémem. Nebo je možné potkat muže, který přistoupí na otevřený vztah?