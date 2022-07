Marcela po přechodu ztratila sebedůvěru a chuť na sex. Hormonální změny ji natolik ovlivnily milostný život, že nakonec navštívila lékaře. Ten jí doporučil doplňky stravy a pomůcky, které by jí i jejímu manželovi měly pomoct. Pro ni jsou to však nové věci, má z nich respekt a není s nimi úplně ztotožněná.

Po přechodu se sama sobě nelíbím

Každé ráno, když se dívám do zrcadla, vidím, jak čas strašně rychle plyne. Namísto hezké mladé dívky vidím obtloustlou starou paní. Za posledních dvacet let jsem se tak moc změnila. Věk mi přidal kila navíc, vrásky a šedivé vlasy. Na nohách mám křečové žíly a sem tam mi v obličeji roste nějaký černý chloupek, který musí ven. Po přechodu si připadám jako stará ženská, která už nikomu nemůže připadat atraktivní.

Čas mi na kráse hodně ubral a to přímo souvisí i s mým sebevědomím. Mám pocit, že už jenom čekám na to, až ze mě bude konečně babička na plný úvazek. Budu plést svetry a sedět na gauči v bačkorách.

Menopauza mi vzala sebevědomí

Jako žena, která by měla svého manžela něčím uchvacovat a přitahovat, si už nepřipadám. Petr mi sice neustále opakuje, jak jsem krásná a že se mu líbím, ale já to tak necítím. Za svou nahotu se před ním stydím a to se přenáší také z části do naší ložnice.

Po mém přechodu se frekvence našeho milování hodně snížila. Máme sex tak 1–2krát do měsíce a ne vždy je mi to příjemné. Mívám bolesti a je pro mě těžší vzrušit se. Většinou je to tak, že za mnou přijde Petr a já se teprve musím začít ladit na stejnou vlnu, na jaké je on. Dlouho mi to trvá, a pokud chci také dosáhnout vrcholu, není to vždy úplně jednoduché.

Lubrikační gel

Někdy už na Petrovi vidím, že je to pro něj moc zdlouhavé, tak to raději ukončíme. V závěru jsme oba spokojení, protože sex nevnímáme pouze jako nástroj k dosažení vrcholu. Sex je pro nás výrazem lásky a náklonnosti, a proto nám stačí být u sebe a mít se rádi.

Na pravidelné kontrole u mého gynekologa jsme celou situaci probírali. Říkal, že takto vypadá sex po přechodu u většiny žen a nemám se tím trápit. Řešení se dá najít vždy. Doporučil mi brát nějaké doplňky na zlepšení hormonální nerovnováhy a při styku používat lubrikační gel, případně si pořídit sexuální pomůcky, jako je vibrátor.

Jsou to pro mě všechno nové věci a moc jsem si nedovedla představit, že v mém věku půjdu do sexshopu a tam budu s Petrem něco vybírat. Objednala jsem tedy něco přes internet a budu muset manželovi vše vysvětlit a ukázat.

Připadám si ale trochu zvrhlá nebo jak to říct. Nikdy jsme žádné pomůcky do postele nepotřebovali a najednou toho mám plnou krabici. Myslela jsem, že náš sexuální život bude pořád jenom o nás dvou, ale vypadá to, že po menopauze se bez určitých doplňků neobejdeme.

Sex po přechodu je pro mě úplně jiný a nový. Bojím se toho poprvé, až Petrovi všechno ukážu a budeme to zkoušet. Jsem jako puberťačka před prvním milováním.

Navíc se musím přenést přes to, že vypadám tak, jak vypadám. Vrásky mám po celém těle a přidávají se také stařecké skvrny. Povislá prsa, velké břicho a nohy samé křečové žíly a celulitida. Už nikdy neomládnu, vím. A vím také, že Petr zestárl a změnil se stejně jako já. U ženy se však kladnou jiné důrazy na její krásu než na muže. Bohužel je to tak.