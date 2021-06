MAREK (35): Bývalka z dětství mi málem rozbila rodinu

Do Markova téměř klidného rodinného života vstoupila Petra – bývalá láska z puberty. Petra se stala Markovou kolegyní a na jednom firemním večírku spolu strávili noc. Marek své ženě Markétě hned všechno přiznal, i když se bál, co bude s jeho životem dál. Láska a Markův tvrdý postoj k bývalce ale vše rychle vyřešily.

Vždycky jsem si myslel, že svou manželku nikdy nezklamu a nepodvedu. Cítil jsem, že je Markéta ta pravá a jediná žena mého života. Začali jsme spolu chodit už v prváku na vysoké škole, a když se naši přátelé se svými protějšky brali po dvou letech vztahu, my jsme za sebou už měli osm let společného partnerství.

Za tak dlouhou dobu jsme nebyli jenom partneři, ale byli jsme také sobě navzájem těmi nejlepšími přáteli a parťáky do nepohody i pohody. Pořád mezi námi zůstával také ten milenecký náboj, za což jsem byl velmi rád. Všechno jsem to tak cítil do té doby, než se v mém životě objevila moje bývalka z dětských let.

Začalo to, když byly našemu synovi Davídkovi tři roky. Markéta byla na rodičovské dovolené a starala se o Davídka. Oba jsme chtěli druhé dítě, ale nedařilo se nám. Doktorka nám říkala, že to chce čas a ať se tomu tolik nepoddáváme. Markétu to ale vnitřně trápilo. Neměla, se kam vrátit do práce, a tak chtěla zůstat s oběma dětmi na rodičovské dovolené najednou.

V té době to mezi námi trochu skřípalo. Markéta byla častokrát zbytečně nepříjemná a nervózní. Mně se v té době nakupilo v práci více povinností, takže jsem býval doma méně než jindy. Markéta však měla pocit, že jsem v kanceláři déle jenom proto, abych před ní utekl.

Blížily se Vánoce a náš každoroční firemní večírek. Nějak se to tam vše zvrtlo a já jsem strávil noc se svojí kolegyní Petrou. Petra je čistě náhodou také moje bývalka z puberty. Chodili jsme spolu, když nám bylo patnáct. Byla to ta první velká láska se vším všudy, na kterou se jen tak nezapomíná.

Nyní jsme se po letech opět potkali, rovnou jako kolegové. Rozuměli jsme si stejně dobře jako v mládí. Jiskra mezi námi přeskočila i po těch letech. Kolegové si z nás utahovali, že je Petra moje bývalka a moc dobře se známe po všech stránkách. Prý proto nám spolupráce jde tak dobře.

Moc mě ale trápilo, co se na večírku stalo, a Markétě jsem se hned ke všemu přiznal. Z počátku to byl pro ni šok, ale během několika dnů jsme si vše vyříkali a snažili jsme se pochopit, proč se to stalo. Já jsem měl pocit, že je toho na mě doma i v práci moc. Že neumím udělat Markétu šťastnou, když se nám nedaří druhé dítě. K tomu všemu jsem ten večer vypil alkoholu více, než jsem měl.

Markéta uznala, že byla protivná a nervózní. Už jsme jednou s Markétou řešili podobný přešlap. Jen byla na vině Markéta. Já jsem jí odpustil a totéž udělala ona teď pro mě. Kvůli nám oběma a našemu synovi jsme to hluboko pohřbili a snažili jsme se užít si krásné Vánoce.

Když jsem se v lednu vrátil do kanceláře, čekal mě nepříjemný rozhovor s bývalkou Petrou. Musel jsem jí vysvětlit, že to byl přešlap, že toho lituji a už se to nikdy nestane. Jako by však Petra nechtěla pochopit, že mezi námi není žádný vztah a je opravdu jenom moje bývalka z dětství. Chtěla ve vztahu pokračovat dál, i kdyby to mělo být naše tajemství.

Vše jsem jí tedy znovu důrazně vysvětlil a myslel jsem si, že to skončilo. Petra mi ale začala posílat SMS, emaily a nenápadně mě pořád sváděla. Trvalo to několik měsíců, kdy jsem si nevěděl rady, jak z nepříjemné situace vybruslit, navíc jsem nechtěl ublížit ani Petře.

Nakonec jsem si ale uvědomil, co chci. Byla to Markéta a zbytek mojí rodiny. Musel jsem od sebe Petru odříznout, aby pochopila, že jí patří status bývalky, nikoliv partnerky nebo milenky. Do měsíce jsem si našel novou práci a změnil jsem si telefonní číslo.

Když se na vše dívám s odstupem času, musím přiznat, že tato nepříjemná zkušenost s bývalkou neuvěřitelně posílila vztah mezi mnou a Markétou. Já jsem se utvrdil v tom, že je Markéta žena mého života. Markéta změnila svůj postoj k druhému dítěti a začala mě zase opečovávat jako dříve. Je nám spolu lépe a víc si sebe navzájem vážíme. Dokonce se nám podařilo také tolik chtěné druhé dítě.

Petru jsem už dlouho neviděl a ani ji nechci vidět. Nemám zájem kvůli své bývalce riskovat dobře fungující vztah s Markétou. Budu mít dvě děti a chci být pro ně dobrým tátou. A pro Markétu chci být mužem číslo jedna.