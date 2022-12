MARIE (42): Tchyně dala přednost cigaretám. Vnoučatům kouřila pod nos

S tchyněmi je občas kříž. A kdo to nezažil, nepochopí. Tento problém řeší i Marie, která měla nejdříve se svou tchyní Jarmilou výborný vztah, potom ale zjistila, že jejím dětem kouří přímo pod nos. Ta ke všemu namísto skoncování se zlozvykem dala před svými vnoučaty přednost cigaretám.

Jarmila byla vždycky skvělá tchyně. Do ničeho nám nemluví a nechává mě s manželem na pokoji. Často jsme se navštěvovali, brali jsme ji i na dovolené. Když pak ke dvouletému synovi přibyla dvojčata, nabídla se, že bude hlídat, kdykoli bude potřeba.

Bohužel je tu ale to kouření, jediná věc, přes kterou se nemohu přenést. Silnou kuřačkou je Jarmila už dlouho. Někdy zvládla vykouřit i dvě krabičky za den a nedělalo jí to žádný problém. Až když se objevily vážné zdravotní problémy, musela kouření výrazně omezit.

Nám se ulevilo, její závislost nám dělala přece jen starost. Nejen kvůli zdraví… Jarmila byla věčně cítit kouřem, doma měla načichlé oblečení, záclony, všechno. S kouřením přestala na osm let, začala zdravěji žít, omezila alkohol a do jídelníčku zařadila zdravější potraviny.

Když se nám narodily děti, dávali jsme je babičce na hlídání, abychom měli sem tam čas i pro sebe a na domácnost. Loni jsem ale pojala podezření, že Jarmila začala zase kouřit. Svěřila jsem se manželovi, ale ten ze mě div neudělal blázna. Byl přesvědčený, že se mýlím.

„Když jí předávám děti, nechce mě ani pozvat dál. Jen si vnoučata převezme ve dveřích, to není normální. Určitě něco tají,“ vysvětlovala jsem manželovi. Ten se své mámy dál zastával, jenže cigaretový kouř se špatně maskuje.

Když se od tchyně jednou děti vrátily domů, při vybalování oblečení mě praštil do nosu smrad z cigaret. Donutila jsem manžela, aby si k věcem přičichl a konečně uvěřil, že jeho matka zase začala kouřit.

Vzal telefon a okamžitě jí zavolal. „Ty zase kouříš? A kouříš v bytě, když hlídáš vnoučata? To jsi vážně přehnala, že se neovládneš a musíš jim čadit pod nos. Musejí čichat kouř a hrát si v tom smradu. Víš, jak je to nezdravé?“ zuřil do telefonu manžel a v rozčílení jí telefon nakonec položil.

Babička se bránila, že je dospělá a my nemáme právo jí něco zakazovat a říkat, co má dělat. Vybrala si sama. Samozřejmě nás to trápilo, protože její pomoc potřebujeme, ale přesto jsme se rozhodli, že nemůže dětem kouřit pod nos. Nechceme, aby nedobrovolně čichaly cigaretový kouř.

Tchyně vnoučata neviděla už čtvrt roku, přijela se na ně jen podívat během Vánoc a celou svou návštěvu prostála před domem s cigaretou. Doufáme, že láska k vnoučatům její závislost přemůže, sama si vše přehodnotí, a až jí bude opravdu smutno, ozve se.