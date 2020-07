Marie (45): Když jsem se rozešla s přítelem, kamarádce puklo srdce

Helena byla z těch, které máme na celý život, tedy já si to aspoň tehdy tak myslela. Věděly jsme o sobě všechno, denně jsme si telefonovaly a vídaly se co nejčastěji.

Když jsem tedy potkala Marka, byla ona první, komu jsem o tom poreferovala. Můj nový objev si naštěstí s mou nejlepší přítelkyní, která byla o dvanáct let starší než on, okamžitě padl do oka. Byla jsem ráda, nedovedla jsem si představit, co bych dělala, kdyby si ti dva nemohli přijít na jméno.

Všichni tři jsme milovali víkendové výlety na nejrůznější místa Čech, takže jsme spolu trávili spoustu času. Stala se z nás taková osvědčená parta: Helena, její pubertální syn Honza, jezevčík a my dva s Markem. Občas se k nám přidal i její tehdejší partner David.

Když tedy měla jednou Helena narozeniny, bylo jasné, že dárek pro ni vybereme s Markem společně. Na jednom z výletů, mezi tím, co kamarádka se synem mlsali v cukrárně zmrzlinu, jsme objevili malý krámek a v něm šperky z polodrahokamů.

Na první dobrou nás okouzlilo malé tyrkysové srdíčko. „To je ono, zajásali jsme, to se jí bude líbit,“ shodli jsme se hned a drobný šperk se stříbrným očkem jsme koupili a hned večer jí ho slavnostně předali.

Měli jsme pravdu, Heleně jsme se přesně strefili do vkusu. Okamžitě vyměnila přívěsek, který se jí blyštil na krku, za „naše“ srdce a už ho nesundala, nosila ho pořád.

Roky plynuly a my s Markem spolu kromě soužití začali i pracovat. Byli jsme spolu čtyřiadvacet hodin denně a najednou jsme zjistili, že první volný večer máme za čtrnáct dní a místo sexu se v posteli bavíme o práci. Společná vášeň – práce – nás prostě připravila o vztah.

Pohár přetekl a žádné sliby, jak to bude jinak, už nic nezměnily. Jednoho dne došlo na rozchod se vším všudy a bylo jasné, že se budeme stěhovat od sebe. Jen pár hodin poté, co jsme se, pravda bolestně a se slzami, na všem s Markem dohodli, volala vyděšená Helena.

„Prosím tě, co se děje? Jste v pořádku?“ vyhrkla na mě do telefonu, ještě než jsem jí stačila pořádně odpovědět na pozdrav. „Pamatuješ na to srdíčko, co jste mi s Markem dali?“ pokračovala. „Tak to se mi včera přímo na krku rozskočilo na dvě půlky a spadlo na zem. Opravit se už nedá,“ hořekovala nad ztrátou oblíbeného šperku.

„Tak to ti bohužel můžu vysvětlit, voláš úplně správně. Včera jsme se totiž zhruba přesně v tu samou dobu, kdy se ti srdíčko rozlomilo na krku, s Martinem rozešli,“ objasnila jsem jí, co se mezi námi stalo a proč.

Záhadou ale zůstává, jak je možné, že se tyrkysové srdíčko, které nosila tolik let, rozskočilo přesně ve chvíli našeho rozchodu. Dnes, s odstupem času, si říkám, že Helena může být ráda, že od nás tehdy nedostala třeba nový počítač.