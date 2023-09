MARIE (47): Veškerý majetek jsem darovala sektě, teď nevím, jak začít znovu

Měli jsme s manželem moc hezké manželství. Jediné, co mě zprvu trápilo, byla skutečnost, že jsme spolu nemohli mít děti. Časem však touha po dětech vyvanula a stačili jsme si vybudovat spolehlivý a láskyplný vztah. Nic nám nechybělo a mě nikdy nenapadlo, že by se mohlo něco stát a já třeba zůstala sama. A přesně to mě potkalo, když manžel zahynul při dopravní nehodě.

Život se zhroutil jako domeček z karet. Naprosté zoufalství a nesmírný smutek nad ztrátou milovaného člověka naplnil všechny moje dny. Nebyla jsem schopná chodit do práce ani postarat se pořádně o domácnost a sebe. Tolik jsem se utápěla v tom žalu, až jsem po pár týdnech skončila v péči psychiatra. Brala jsem uklidňující léky a chodila na pravidelné kontroly, spíš otupělá než uzdravující se.

Při jedné návštěvě lékaře si ke mně v čekárně přisedla paní, která se se mnou dala do řeči. Byla velice příjemná, svěřila se se svým problémem, kvůli kterému navštěvuje lékaře, a postupně se jí povedlo mě trochu rozpovídat. Odešla od lékaře přede mnou a já si na ni od té doby nevzpomněla. Jaké však bylo překvapení, když jsme se na stejném místě sešly o dva týdny později a paní se ke mně hlásila jako k dobré známé.

Nevyzvídala přímo, ale obratně vedenou řečí se nakonec ode mne dozvěděla, co mě trápí. Projevila takovou míru účasti s mým trápením, že jsem přijala její pozvání na posezení v nedaleké kavárně. Po dlouhé době jsem přišla mezi lidi a paní Blažena, jak se mi představila, navrhla, že bychom se mohly sejít po týdnu. Chodívá prý na přednášky do spolku, který pomáhá lidem v těžkých životních situacích, a ujistila mě, že určitě nebudu litovat.

A tak začala moje cesta do sekty – zpočátku jen účast na přednáškách, později jsem se seznámila s dalšími členy spolku (jak si říkali). Po čase mi nabídli, že bych pro ně mohla přispívat do časopisu, který vydávali. Nabídku jsem přijala, aspoň něčím jsem pomalu zaplňovala prázdnotu v sobě. Postupně přišly další úkoly a nakonec mi jejich „předseda“ nabídl bydlení v osadě, kde se mohli členové spolku usadit.

Nevím, co mě nakonec přesvědčilo, že je to přesně ono, co mi chybělo a co mi pomáhá. Jestli to byla každodenní sezení s některým ze školitelů, četba jejich literatury nebo celková atmosféra v komunitě, nevím. Postupně jsem následovala příkladu ostatních členů – prodala jsem byt i auto a peníze věnovala na činnost spolku a zvelebení společného majetku. Nakonec jsem tak vydala i své úpory a nadobro se odstřihla od všech bývalých přátel a známých.

Dva roky jsem žila podle pravidel společenství. Za práci jsem nedostávala plat, ale měla jsem ubytování a stravu, a pokud jsem potřebovala boty nebo oblečení, mohla jsem si požádat. Vlastně jsem toho moc nepotřebovala, většinu času jsem zůstávala mezi „svými“ a okolní svět mě ani moc nezajímal.

Je pravda, že čas hojí všechny rány, a já se postupně dostávala ze svého zoufalství. Smutek ze ztráty manžela zůstával, ale v tom spolku fanatických utěšujících duší jsem se cítila líp. Skoro na dva roky jsem se vzdala všeho, co jsem znala, vyhovovalo mi, že za mne rozhodují jiní.

A pak přišel zlom: pomalu mi začínalo svítat, že tohle není způsob života, jakým chci žít po zbytek svých dnů. Odejít ale nebylo vůbec jednoduché, psychický nátlak byl až krutý, přesto nakonec došlo k dohodě, kdy jsem nemusela utíkat potají a někde se schovávat.

Bohužel teď nevím, jak začít znovu. Veškerý majetek jsem jim dobrovolně darovala, dnes mám jen pár kousků oblečení a doklady. Nemám ani žádné blízké příbuzné, na které bych se mohla obrátit, a stejně myslím, že by mnou nebyli nadšeni. Nezbývá mi než se vzchopit a zkusit, co dokážu.