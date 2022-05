MARIE (57): Můj partner je hospodyňka, před návštěvami se cítím trapně

Podle mnohých žen má Marie ideálního partnera, který se stará o domácnost, a dokonce i vaří. Někdy je ale až extrémně posedlý pořádkem a Marii to začíná vadit. Může jim to zničit vztah?

S Mirkem jsme se seznámili na úřadě, kde jsme oba pracovali. Líbilo se mi, že má na rozdíl od ostatních kolegů ve věcech pořádek. Vše měl úhledně srovnané od dokumentů po spony.

Občas jsme si z něj dělali legraci a v jeho nepřítomnosti jsme mu pořádek narušovali tím, že jsme třeba pohnuli spisem nebo perem, čehož si samozřejmě všiml a okamžitě věc vrátil na původní místo.

Když jsme spolu začali chodit, libovala jsem si, že aspoň doma nebudu mít bordeláře. U bývalého muže mě právě štvalo, že byly veškeré domácí práce jen na mně, takže jsem ve volném čase nedělala nic jiného, než že jsem vařila a uklízela celý dům.

To u Mirka opravdu nehrozilo. Ten byl až tak pořádkumilovný, že bych u něj nějakou laxnost spíš uvítala. Někdy si skoro říkám, že je víc ženská než já. Místo toho, aby si po práci sedl v klidu na gauč a díval se se mnou na televizi, bere do ruky mop a vytírá čistou podlahu. Vždycky to svádí na chudáka psa, že tam jsou od něj ťapky. Problém je, že je tam vidí jen on.

Někdy jsem z něj až nervózní, jak pořád pobíhá po domě a něco otírá hadříkem. Dělá to i před návštěvou. To je mi kolikrát trapně, protože pak přede všemi vypadám jako šmudla, za kterou musí uklízet manžel.

Najednou mám tolik času sama pro sebe, že ani nevím, co s ním. Doma Mirek zvládne všechno tak dokonale vygruntovat, že není třeba cokoli dělat. Dokonce ho baví i vařit! Někdy se ho ptám, jestli nechce jít radši na fotbal nebo s chlapy do hospody a nechat ženské práce také mně. Zatím jsem bohužel neuspěla.

Ze začátku jsem byla z jeho uklízecího zápalu nadšená, ale v poslední době mě to začíná otravovat a hlavně mám pocit, že se z toho stává posedlost. Trochu se bojím, kam až to může zajít, a netuším, jak Mirka trochu zbrzdit. Jen doufám, že to neskončí tím, že se s ním budu muset rozejít…