MARIE (64): Nechtěla jsem hlídat vnoučata, děti se proti mně spikly

Marie byla dlouhou dobu doma s dětmi. Starala se o ně, jak nejlépe uměla. Když ale děti dospěly, jejich chování k ní se začalo zhoršovat. Nyní má Marie pocit, že se její čtyři potomci proti ní spikli všichni do jednoho.

Dlouhá léta jsem byla ženou v domácnosti. Postupně jsem porodila čtyři dítka, která si žádala značnou péči. Byla hodně často nemocná, navíc jedno prodělalo i onkologické onemocnění. Takže mám pocit, že většinu jejich dětství jsem se o ně jen bála.

Ulevilo se mi, až když děti byly starší, samostatnější a mohla jsem se na ně spolehnout. I když, jak se říká: „Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti.“ Ale nad všemi jejich školními a pubertálními průšvihy jsem spíš mávala rukou, přece jen jsem měla v mysli vzpomínky na to, jak onehdy doslova bojovaly o život.

Když postupně odrůstaly a odcházely na studia, přinutily mě zamyslet se nad tím, čím zaplním svůj život. Nikdy jsem sama žádné extra zájmy a záliby neměla. Byla jsem zvyklá a spokojená doma, uspokojovalo mě čisté prostředí, pocit, že mám navařeno a napečeno.

Ale teď nebylo pro koho. Můj partnerský vztah s manželem totiž procházel zásadní krizí. Řeč doma vázla. Janovi jako by bylo nepříjemné být v mojí společnosti. Zavíral se v dílně, začal s kamarády sportovat. Já se cítila strašně osamocená.

Nový životní impulz pro mě nečekaně znamenalo vybudování domova pro seniory na našem maloměstě. Sice jsem pracovala jako účetní v zavedené firmě, ale nechtělo se mi vracet se v podvečer do prázdného bytu. Takže jsem zkusila svoje štěstí a přihlásila se jako dobrovolnice, která si bude chodit vyprávět se starými lidmi, číst jim knihy, chodit s nimi ven.

Od prvního okamžiku mě to chytlo. Připadala jsem si tak potřebná. Navíc za čas začal pořádat náš domov i zájezdy po blízkém či širokém okolí. Já si udělala zdravotnický kurz a jezdila jsem jako doprovod.

Každý den jsem po příchodu domů padla rovnou do peřin. Takhle to běželo léta až do chvíle, kdy se mé děti oženily a provdaly a postupně přivedly na svět potomky.

Najednou se po mně začaly shánět. Proč prý platit za chůvy, když můžu hlídat já. Jenže… já si ráda užiju naše nejmenší jen občas o víkendu, na pravidelnou péči jsem neměla náladu ani čas.

Bylo mi předhazováno, že dávám přednost cizím lidem před vlastní rodinou. Prý, co jsem to za mámu a babičku, když si nechci budovat vztah s vlastními vnoučaty. Jenže já už chtěla žít podle sebe, věnovat se jen tomu, co mě baví. A to byli senioři.

Děti se proti mně spikly a byly zajedno. Když prý nemám zájem a nejsem ochotná jim pomáhat, je zbytečné se stýkat. Přestaly k nám jezdit, a když jsem čas od času chtěla dorazit já, vždycky se na něco vymluvily.

Smířila jsem se s tím. Nesnesu totiž, když mě někdo k něčemu nutí. To se zabejčím a jdu hlavou proti zdi. Dál si žiju život podle vlastních představ. Dělám jen to, na co mám náladu a vnitřně jsem se postupně smířila s tím, že svoje vnoučata třeba už nikdy neuvidím. Nehodlám se nechat vydírat. Na nějakou velkou lítost ale naštěstí nemám čas. Moji staroušci mě potřebují.