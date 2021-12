Marie (65): Milujeme Vánoce v exotice u moře. Děti nám to vyčítají

Marie s Vlastou jednou prožili Vánoce v exotickém Thajsku. Svátky u moře se jim natolik zalíbily, že už si je nechtějí představit jinak. Vyhovuje jim ten klid a odpočinek, který doma při vánočních přípravách nemají. Jejich děti to však nechtějí pochopit a vánoční dovolenou jim vyčítají.

S manželem Vlastou milujeme cestování. Vždy jsme se snažili využít každou příležitost, která se nám naskytla. Ať už to byly pracovní cesty nebo soukromé výlety. Když byly naše děti malé, jezdili jsme kvůli nim k moři.

Pokaždé jsme vybrali jiné místo, abychom poznávali různé kouty Evropy. Jak děti odrostly a na dovolené s námi nechtěly, vyráželi jsme sami. Vždy to byly letní nebo podzimní dovolené, protože zimě a sněhu moc neholdujeme.

Před pěti lety jsme se v létě kvůli Vlastově zlomené noze k moři nedostali. Abychom si vše vynahradili, rozhodli jsme se, že pojedeme v zimě do Thajska. Byla to dovolená přes vánoční svátky a na silvestra, ale řekli jsme si, že jednou nám to vadit nebude.

K našemu překvapení jsme si to moc užili a byla to ta nejlepší dovolená, jakou jsme kdy zažili. Opravdu jsme si odpočinuli a nemuseli jsme řešit žádné cukroví, Štědrý den a především žádný vánoční úklid. Thajský hotel byl vkusně vánočně nazdoben a silvestr s ohňostrojem nad pláží nás okouzlil. Vánoce s rodinou jsme tehdy oslavili začátkem prosince společným obědem a nadílkou.

Vlasta se mnou souhlasil, když jsem navrhla, abychom i další Vánoce strávili podobně. Postupně jsme tak navštívili Spojené arabské emiráty, Kapverdy, Keňu a Egypt. Letošní rok plánujeme Omán. Moc se už těšíme. Nejenže utečeme z toho covidového blázince, ale zbavíme se zase toho předvánočního a vánočního shonu. S Vlastou jsme nadšení a nemůžeme se dočkat. Na druhé straně mi ale radost kazí postoj našich dětí.

Obě dcery i syn vyjádřili nesouhlas s naším vánočním cestováním. Říkají, že kvůli vnoučatům bychom měli zůstat přes Vánoce doma, zpívat koledy, dodržovat zvyky a užít si celé svátky v rodinném kruhu.

Na střídačku nás chce každý rok pozvat někdo jiný na Štědrý den a zažít s námi vánoční nadílku. Nelíbí se jim, že s námi Vánoce slaví o měsíc dříve. Děti jsou prý zmatené, že mají dostat dárky takto brzo a děláme jim v tom chaos. Jak pak mají dětem vysvětlovat, že Ježíšek chodí takto neorganizovaně.

Na jednu stranu je samozřejmě chápu. Z našeho pohledu je ale všechno v pořádku. Vánoce s dětmi slavíme, dárečky od nás dostanou a snažíme se dodržovat také tradice. Myslím si, že by nás děti měly pochopit a dopřát nám odpočinek a pohodu, kterou o svátcích nacházíme právě u moře.

Ano, přiznávám, že právě svátky u moře jsou to, na co se celý rok nejvíc těším. Nyní jsme ve věku, kdy můžeme být opět svými pány a můžeme si dělat, co chceme. Peníze pro nás nejsou zase takový problém, ale je pravda, že na takovou dovolenou šetříme celý rok.

Za pár let můžu mít problém dojít si vůbec na záchod, natož někam cestovat. Pak budu sedět doma a budu se snažit dělat vnoučatům vánoční atmosféru. Nyní si ale chceme ještě užívat života.

Mrzí mě, že to naše děti vnímají tak negativně. Snažili jsme se jim to s Vlastou vysvětlit, ale nemyslím si, že by to úplně pochopily. Letos už to nezměníme, zájezd je už zaplacený a vše je připraveno.

Chtěli jsme alespoň termín posunout co nejblíže ke Štědrému dni, aby nebyl takový rozdíl mezi tím naším falešným a tím opravdovým. Ani tak jsme se ale dětem nezavděčili. Uvidíme, jak to bude příští svátky. Máme rok na to, abychom to dětem vysvětlili. A oni mají celou tu dobu na to, aby se nás snažily pochopit.