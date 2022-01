Marie Poledňáková: Autonehoda, smrt ani těžká mrtvice ji nezdolaly

Kdo by neznal veleúspěšné komedie jako S tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Líbáš jako Bůh? Tyto a řadu dalších má na svědomí úspěšná režisérka Marie Poledňáková, která to na place uměla nejen s dospělými, ale především s dětmi.

Prdí hadi? To by jistě mohl potvrdit nejen herec Tomáš Holý – režisérkou tolik oblíbený a obsazovaný dětský talent, jehož život bohužel vyhasl dříve, než měl. V superlativech o režisérce Poledňákové mluvila i parta z divácky oceněné komedie S tebou mě baví svět. Marie to prý s dětmi uměla jako nikdo. A právě to se promítlo i do celkové atmosféry jejích filmů pro nejmenší. Jen si vzpomeňte na hlášky typu: „Tati, a prdí taky hadi?“ „Maminka mě utřela lopuchem, byla tam beruška.“ „Doktor Horák, to jsi ty, miláčku? – Ne, tady Horáková“. Co jste nevěděla o filmu S tebou mě baví svět? Podívejte se na video:

Místo vysoké školy čištění hrnců Marie Poledňáková se narodila ve Strakonicích v rodině univerzitního profesora. Po přestěhování do metropole chodila s rodiči pravidelně do kina a divadla, sobota v rodině patřila kultuře. Po gymnáziu chtěla studovat matematiku, kterou milovala, ale protože si část její rodiny „dovolila" emigrovat, měla se studiem utrum. Stejně jako s alternativou za matematiku, studiem v Ústavu fotografické chemie. V něm působila jen necelé dva měsíce, ani tam jí nebylo v dobách tvrdé normalizace umožněno studovat. Místo vysoké školy nastoupila do továrny na výrobu nádobí. Budoucí uznávaná režisérka tam čistila hrnce a svářela…

Dvojí osudové setkání Se svým budoucím mužem Ivanem se seznámila koncem 50. let. Stejně osudové pro ni bylo i setkání s Jaroslavem Dietlem, v té době už známou televizní osobností. Ten mladé ženě, která nechtěla svůj život zasvětit čistým kastrolům, nabídl místo snů. V tehdejší Československé televizi potřebovali asistentku scény, posléze pak režie. V televizi pracovala dlouhých deset let. V té době se starala o jediného syna Petra, po večerech se věnovala studiu AMU. Na počátku 80. let pracovala šest let jako režisérka Filmového studia Barrandov.

Hledání táty a ukradená soška Manželství začínající režisérky ale nemělo dlouhého trvání a Marie zůstala se synem sama. Nutno podotknout, že z této situace uměla „vytěžit" něco, co se později stalo národním pokladem. V té době totiž syn Péťa intenzivně hledal pro maminku náhradního tatínka. Ve své snaze byl natolik urputný, že se nestyděl obvolat všechny spolupracovníky své mámy s všeříkajícím komentářem: „Máma musí mít nějakýho chlapa a já tatínka!" A tak nepřímo režisérku inspiroval k napsání veleúspěšné komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku, ve které malý Vašek hledá pro svou mámu ideálního tatínka. A pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Komedie Jak dostat tatínka do polepšovny vyvolala pozdvižení dokonce v rámci filmového festivalu v Monte Carlu. Sošku Zlatou nymfu, kterou režisérka obdržela od poroty, si ale doma vystavit nemohla. Po návratu do Československa se jí zmocnil tehdejší ředitel ČST, poté byla ukradena a ke své majitelce se už nedostala.

Tragická smrt hrdiny Marie Poledňáková nezahálela a točila další hity. Pod její taktovkou vznikly filmové pecky jako S tebou mě baví svět, Kotva u přívozu, Zkrocení zlého muže, Dva lidi v ZOO. Pak přišel listopad 1989 a Poledňáková chystala pokračování komedií s talentovaným hercem Tomášem Holým, které bylo v plánu čerstvě po sametové revoluci. Jenže krutě zasáhl osud – již dospělý Tomáš tragicky zahynul při autonehodě a režisérka od celého projektu upustila. S příchodem nového tisíciletí se znovu nadechla a přišly další úspěšné komedie: Jak se krotí krokodýli a veleromantika pro dospělé Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel. Po „Ďáblovi" měla spoustu plánů, jenže znovu zasáhl osud.