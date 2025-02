Marie Rosůlková: Proslavila se až v sedmdesáti, neměla talent na manželství a žila s bratrem

Lásku předávali i svým dětem a později na to Marie mnohokrát vzpomínala: „Právě jim vděčím za to, že jsem měla hezký vztah k životu a lidem. Jejich manželství bylo láskyplné, mnohokrát řekl tatínek mamince i před námi, jak moc ji má pořád rád! Víte, to je dar do života a nenahradí ho žádné bohatství .“

Nedalo se nic dělat, Maruška musela vzít zavděk obchodní školou. Po skončení nastoupila jako úřednice do banky , ale vůbec ji to nebavilo. Během studia i práce v bance dále hrála ochotnicky divadlo a čekala na příležitost. Chodila na hodiny herectví k Marii Laudové-Hořicové, která ji pečlivě připravovala na budoucí kariéru. V roce 1921 pak získala první angažmá v Městském divadle v Plzni. Z banky okamžitě odešla a začala se věnovat tomu, po čem toužila.

Z banky co nejrychleji do divadla

V Plzni zůstala tři roky, pak odešla do Českých Budějovic a v roce 1925 dostala nabídku do vznikajícího Divadla Vlasty Buriana. Tam ale pobyla jen rok, nastoupila totiž do Brna. K Burianovi se vrátila až v roce 1933 a zdálo se, že tam zůstane napořád.

Ovšem když přišla o rok později nabídka do Divadla na Vinohradech, neváhala a přijala. Zůstala až do roku 1950, kdy odešla do nově vznikajících Městských divadel pražských. Těm zůstala věrná dvaatřicet let, než v jedenaosmdesáti odešla do důchodu.

Je to zvláštní. Přestože byla Marie velmi půvabná, moc rolí na ni ve filmu nečekalo. V divadle se ale vyřádila. Skvělá byla v komediálních dramatech, ale výtečně ztvárnila cokoli. Její nejslavnější rolí byla laskavá a moudrá tulačka Maude v komedii Harold a Maude. Pokud jde o film, filmaři první republiky jako by její potenciál nevnímali. Byla talentovaná i krásná, na plátnech se ale výrazněji neobjevila.