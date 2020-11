Soul byla její srdcová záležitost, zamilovala se do něj v šedesátých letech v době, kdy byla vdaná za svého prvního manžela Vlastimila Kučaje. V jednom z rozhovorů Marie Rottrová říká, že to byla škola zpívání, protože převzaté písně byly většinou dost složité a ona byla zpěvačka bez pěveckého vzdělání. Na nich se prý ale naučila dýchat a frázovat. Ostatně, lásku k soulu projevila i v roce 2018, kdy vydala CD s názvem Lady Soul. CD obsahuje písničky z let 1969–1995.

Prvního manžela Vlastimila Kučaje poznala ve dvaceti a byla to její první osudová láska. Byl hezký a uměl krásně vyprávět. A hrál samozřejmě na kytaru. Vzali se v roce 1962, ale i nadále používala dívčí příjmení Rottrová. Kučaj hrál v kapele Majestic, která vznikla v roce 1966, a zpívala v ní i Marie. Kariéra zdárně pokračovala, ale manželství po deseti letech skončilo. Podle jejích slov to bylo proto, že se brali moc mladí. V roce 2009 týdeníku OnaDnes prozradila, že v krachu manželství sehrálo roli i to, že manžel neuměl dávat najevo lásku a že jejich vztah byl neosobní.

Měla tajný poměr

V manželství se ale narodili dva synové a i po rozvodu zůstali Marie s Vlastimilem přátelé. Děti se i nadále stýkaly s prarodiči a rodinné vztahy se nikdy nepřetrhaly. Přestože Marie zpívala a koncertovala, vždy byla spíše rodinný typ, ráda vařila a starala se o druhé. To mimochodem projevila i ve chvíli, kdy její první manžel umíral na rakovinu. V posledních týdnech života se o něj starala a zůstala s ním až do smrti. Velké gesto, které jen tak někdo nedokáže.

Po Kučajovi měla několik let utajovaný vztah s ženatým muzikantem ze své kapely Richardem Kovalčíkem. Byl její velkou láskou, a zřejmě i ona pro něj, ale on odmítl opustit rodinu s dětmi. I on zemřel na rakovinu, bylo mu teprve sedmatřicet let. Až do poslední chvíle se prý střídaly v nemocnici pravidelně Marie i jeho žena, ale nikdy se nepotkaly. To prozradil ve své knize Za zády slavných Miloš Zapletal. Druhým manželem byl Georg Burgerstein, kterého si vzala v roce 1988 a odjela s ním do Německa. Rozvedli se v devadesátých letech.