Marilyn Monroe zemřela před 61 lety: Jak vypadala její smrt? Podívejte se na fotografie!

Ačkoli od smrti Marilyn Monroe uplynulo víc než 60 let, její jméno zná dodnes naprosto každý. Blonďaté herečce a sexsymbolu minulého století padaly k nohám tisíce mužů a mimo jiné i tehdejší americký prezident John F. Kennedy. Právě kvůli němu se dodnes spekuluje o okolnostech předčasné smrti hvězdy filmového plátna 50. let. Její smrt dokumentují dobové fotografie.

Ráno 5. srpna 1962 vešla do bytu Marilyn Monroe její hospodyně a herečku našla mrtvou. Hlavu měla zabořenou do polštáře, vedle sebe lahvičku léků a v ruce telefonní sluchátko.

Přivolaní policisté stroze konstatovali, že šlo o sebevraždu, ovšem milovníci konspiračních teorií za těch 55 let vymysleli několik scénářů, jak to s jejím úmrtím bylo skutečně.

Marilyn Monroe měla poměr s tehdejším americkým prezidentem J. F. Kennedym. Vyhrožovala, že o vztahu promluví veřejně, což jí měl údajně rozmluvit jeho bratr, také politik, Robert Kennedy. A on právě ten večer předtím, než ji našli, Marilyn navštívil. Podle jedné z teorií ji tak měl zabít dokonce sám Robert Kennedy. I další teorie koketují s tím, že právě Kennedyovi v tom mají prsty.

Další konspirační teorie zase hovoří o tom, že se zabila z nešťastné lásky poté, co jí bratr prezidenta promluvil do duše. Ta zřejmě nejšílenější mluví o státních zájmech a o tom, že smrt mají na svědomí snad dokonce tajní agenti. Ovšem nejpravděpodobnější je zřejmě ta, že to byla nešťastná náhoda a že herečka smíchala špatné léky na spaní s léky na depresi.

Marilyn Monroe byla sice krásná, uznávaná a obletovaná herečka, ale měla velké psychické problémy, léčila se s depresemi. To je nejčastějším vysvětlením, proč by mohla spáchat sebevraždu předávkováním.

