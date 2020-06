MARKÉTA (30): Podcenila jsem poruchu štítné žlázy, teď doufám, že otěhotním

Markétu čeká v nejbližší době hned několik radostných událostí. Plánuje svatbu a potom také založení rodiny. Na těhotenství se ale musí připravit o něco víc než ostatní ženy – má totiž nemoc štítné žlázy.

Sníženou funkci tohoto orgánu mi lékaři diagnostikovali ve čtrnácti letech. Žádné potíže jsem neměla a nebýt toho, že si pediatrička všimla abnormálně zvětšeného krku, nejspíš bych na svou nemoc několik let ani nepřišla.

Je pravda, že jsem tehdy byla hodně hubená, hlavně v porovnání s tím, kolik jsem toho snědla. Měla jsem spíš chlapeckou postavu i menstruovat jsem začala později než mé vrstevnice. Vůbec by mě ale nenapadlo, že mohu být nemocná.

Po vyšetřeních na endokrinologii, kde mi diagnostikovali sníženou funkci štítné žlázy, jsem začala brát pravidelně léky, díky kterým se podařilo upravit hladinu hormonů. S pubertou ale přišla vzpoura a já jsem léky vysadila.

„Bylo mi to tehdy jedno. Když jsem je přestala brát, tak jsem nepoznala rozdíl, neměla jsem žádné potíže. Upřímně jsem na to, že mám nějaké problémy se štítnou žlázou, úplně zapomněla. To, že se mi vysazením léků rozhodily hormony, jsem zjistila až zpětně.

Vzpomínám, že jsem tehdy pociťovala výkyvy nálad a natékaly mi končetiny, což jsem připisovala vedlejším účinkům hormonální antikoncepce. Na endokrinologii jsem se vydala až po třech letech. Vzpomněla jsem si, že jsem měla problémy se štítnou žlázou, a šla jsem na kontrolu. Lékařka se tehdy zděsila, hodnoty byly šílené a hodně se mi zvětšil krk. Dostala jsem hned dvojitou dávku léků.

Prášky nyní beru pravidelně a stav štítné žlázy si hlídám, a to i kvůli plánovanému mateřství. Právě pro těhotné ženy může být neléčená porucha štítné žlázy velmi nebezpečná. Hormony, které orgán produkuje, jsou totiž velmi důležité v prvních třech měsících vývoje plodu, zejména při tvorbě nervové soustavy.

Moje endokrinoložka mě opakovaně upozorňovala, že jí těhotenství musím hned oznámit a přizpůsobíme tomu léčbu. K pravidelným návštěvám u lékaře a hlídání hladiny hormonů mě nabádá i gynekoložka. Obává se možných komplikací s početím a radí mi těhotenství příliš neodkládat. Myslím si, že řada žen poruchu štítné žlázy podceňuje. V těle to přitom může napáchat spoustu škod.