Markéta už dva roky udržuje vztah se ženatým mužem a nehodlá na tom nic měnit. Výčitky vůči jeho manželce a dvěma dětem necítí.

Začalo to flirtem

S Lukášem jsem se seznámila v nové práci. Pracuje jako manažer jednoho oddělení v naší firmě, ale není to můj přímý nadřízený. Často jsme se potkávali na poradách a prohodili pár slov, když jsme na sebe narazili v kuchyňce. Jednou jsme spolu jeli na služební cestu ke klientovi a za dvě hodiny, co jsme společně strávili v autě, jsem propadla jeho kouzlu. A on nejspíš tomu mému taky.

Celý život jsem ráda flirtovala a volné vztahy mi vyhovovaly. Nikdy jsem nebyla vdaná, ale příliš zkrátka jsem se nedržela ani v době, kdy jsem měla přítele.

Prostě se ráda bavím a nevidím nic špatného na tom si trochu zaflirtovat. Vždyť koneckonců o nic nejde. I s Lukášem mě to bavilo. Od té služební cesty byly všechny naše konverzace mezi čtyřma očima dvojsmyslné.

Jednou jsme z práce odcházeli spolu a Lukáš mi nabídnul odvoz domů. V autě jsme se navzájem slovně provokovali, a když jsem mu dala ruku do klína, bylo jasné, jak to dopadne. Lukáš zabočil na lesní cestu a v autě jsme se spolu vyspali. Od té doby se vídáme párkrát do týdne, nejen kvůli sexu, ale vyrážíme i na večeře nebo do vinárny.

Vztah se ženáčem

To, že mám vztah se ženatým mužem, mi naprosto vyhovuje. Vídáme se jen občas, stále mám čas a prostor na svoje ostatní koníčky. Taky Lukášovi se líbí, že ho zahrnuju pozorností a neotravuju s tím, že musíme zařídit školku pro děti nebo nakoupit dárky na rodinnou oslavu.

Myslím, že se v roli otce necítí moc komfortně. Na naší poslední schůzce navrhl, že bychom spolu měli odjet na dovolenou, aspoň na týden vypadnout z toho rodinného blázince. Prý už si doma nějakou výmluvu vymyslí.

Jestli cítím výčitky, že mám vztah se ženatým mužem? Proč bych měla, rozhodnul se přece dobrovolně. Nevyhrožovala jsem mu s pistolí u hlavy, že se mnou musí začít spát. Na každý vztah musí být vždy dva, takže i na nevěru.

Lukášovi je se mnou dobře a ani se nedivím, že ke mně utíká před manželkou. Je tak protivná se všemi svými příkazy, co a jak se má dělat. Lukáš si nesmí domů koupit ani čokoládu, protože prý není zdravá a dával by špatný příklad svým holčičkám.

Samozřejmě má vztah se ženatým mužem i svoje nevýhody. Nemůžeme se vídat vždy, když máme zrovna chuť, a musíme to tajit také v práci, což není zrovna jednoduché. Celkově mi ale tohle nastavení vyhovuje a nehodlám ho měnit. Netoužím po rodině ani dětech, a tak je fajn, že ženatý chlap mě do podobných věcí nenutí. Nevadí mi, že jsem milenka. Starosti si odbyde doma a spolu si už jenom užíváme.