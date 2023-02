MARKÉTA (45): Mám ženatého milence, za sex mi dokonce platí

Markéta po rozvodu po dalším vztahu příliš netoužila, zato jí chyběly milostné hrátky. A tak to vyřešila tím, že si našla milence, který ji navíc zahrnuje dary. Jejímu okolí se ale takový vztah moc nezdá.

Jsem rozvedená matka dvou dětí. Moc peněz jsem neměla, a taktak jsem utáhla nájem. Nějakou dobu jsem se snažila uživit, jak se dalo, a kromě partnerského vztahu mi začal chybět také sex. Ale pak jsem potkala jeho…

S Jindřichem jsem se potkala při vyzvedávání syna ve škole. Hned mi byl sympatický, i já jemu. Pozval nás do cukrárny na zmrzlinu. A od té doby se s ním pravidelně vídám.

Je ženatý a chce ode mě jen sex, přiznal hned na první schůzce. Jeho návrh mi vyhovoval, protože už jsem doma nechtěla chlapa, a má to pro mě i řadu výhod.

Jindřich je totiž hodně bohatý a nebojí se mi to dát najevo. Můj bývalý byl pravý opak, neuměl peníze vydělat, skoro nic jsme si nemohli dovolit. A to už nechci nikdy zažít.

Díky Jindrovi jsem mohla vzít děti poprvé na dovolenou k moři, dostávám po každém milování s ním drahé dárky, šperky, prostě si tu pozornost užívám, a nemůžu si to vynachválit.

Má rodina a kamarádky si samozřejmě všimly, že nosím drahé a značkové věci, a chtěly vědět, kde na to beru. Po delším váhání jsem se svěřila kamarádce a ta mi řekla, že jsem děvka, že rozbíjím rodinu s malým dítětem. Ale já se nenechala rozhodit.

„Jindřich svou ženu miluje, nechce od ní odejít, a já ho nenutím. Jeho žena s ním nespí, tak si to vynahrazuje se mnou, platí mi za sex drahými dárky. On se sexuálně uspokojí a já na tom vydělávám, a ještě mě to s ním baví,“ opáčila jsem jí.

Nic mi nechybí, takový vztah se ženatým mužem mi vyhovuje. Mám pocit, že konečně žiju a s dětmi neživoříme. Jindra je hrozně fajn. Bere mě na luxusní večeře, doprovází mě na nákupy a všechno platí. Jediného, čeho se bojím, je, abych se nezamilovala.