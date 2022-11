Marta Kubišová slaví 80: Chtěla studovat jazyk hindí, zakázali jí zpěv a lepila sáčky

Co prozradila Marta Kubišová? Podívejte se na video:

Marta Kubišová se narodila 7. listopadu 1942 v Českých Budějovicích, velkou část svého dětství však strávila v Poděbradech. Zatímco tatínek pracoval jako primář v nedaleké nemocnici, maminka vedla zpěvačku i jejího bratra k hudbě. Kubišová tak strávila jedenáct let hraním na klavír, věnovala se však také jízdě na koni. O pěvecké kariéře však tehdy nepřemýšlela, naopak. Po střední škole si dala dvě přihlášky na vysokou, rozhodovala se mezi medicínou a orientalistikou, kde chtěla studovat jazyk hindí. Když se ale ani napotřetí na žádnou školu nedostala, zkusila štěstí v pardubickém divadle Stop. Mezitím však ještě tři roky pracovala ve sklárnách v Poděbradech.

Zahrála si dokonce i v několika filmech a vyhrála tři Zlaté slavíky. Toho posledního v roce 1970 si ale směla přebrat pouze v ústraní, protože se znelíbila tehdejšímu režimu. Od roku 1970 až do revoluce v roce 1989 pak měla natáčení i vystupování zakázané.

Z pardubického divadla pak vedly její kroky do pražského divadla Rokoko, kam se dostala ve dvaadvaceti letech. O rok později založila s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem trio Golden Kids a její kariéra šla prudce vzhůru.

Právě Kubišová se stala jednou z ikon revoluce v roce 1989 a byla to ona, kdo z balkonu Melantrichu na Václavském náměstí v Praze zazpíval píseň Modlitba pro Martu, která se stala symbolem pádu komunismu.

Hledala si proto práci neuměleckého zaměření, což jí režim často ztěžoval. Jeden čas lepila sáčky. Na obnovu své umělecké činnosti si musela počkat do roku 1989, kdy padl československý komunistický režim.

Důležitá ocenění

Krom Zlatých slavíků získala Kubišová za svůj život řadu dalších ocenění. Dne 28. října 1995 obdržela od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání Medaili Za zásluhy II. stupně. Dále pak jí byla 7. března 1998 v Míčovně Pražského hradu udělena Čestná medaile T. G. Masaryka za věrnost jeho odkazu. V roce 2012 převzala od francouzského velvyslance v Praze za „vynikající přispění k politické svobodě“ Řád čestné legie.

Se svými fanoušky se Marta Kubišová rozloučila 27. října 2017 v pražské Lucerně, kde zároveň převzala multiplatinovou desku za album Songy a balady. Jak sama říká, zpívání jí nechybí a nebrouká si ani doma ve sprše. „Mám tak malou koupelnu, že to ani nejde. A ve sprchovém koutě si zpívat, to už by bylo opravdu o zdraví,“ prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál.