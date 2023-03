Marta na tripu: New York nikdy nespí! Kam ve Velkém jablku jít a čemu se vyhnout?

Většina turistů míří také na Brooklynský most. Na základě vlastní zkušenosti doporučuji vydat se do těchto míst po ráno a ne ve dnech, kdy předpověď hlásí třicetistupňová horka, obzvlášť máte-li v plánu ho celý přejít. Na mostě totiž není příliš úniku před sluncem a procházka se tak může změnit v utrpení. Připravte se také na to, že cesta k prvnímu oblouku je posetá otravnými pouličními prodejci se zaprášenými a ošklivými suvenýry, kteří na vás budou neustále pokřikovat. Pro zážitek z Brooklynského mostu za mě stačí dojít ke zmíněnému prvnímu oblouku a zpět, v New Yorku na vás totiž čeká řada zajímavějších míst.

V New Yorku jsou samozřejmě místa, od kterých vás budou místní odrazovat, ale která prostě musíte vidět, když už v hlavním městě světa jste. Patří mezi ně například Times Square. Pokud na toto náměstí trojúhelníkového tvaru vyrazíte hned první den a nejlépe za tmy, kdy všechny reklamy září do noci, patrně vás uhrane. V následujících dnech už ale přes něj budete procházet bez povšimnutí, jako byste byla místní.

Znáte film Bosé nohy v parku? Právě ten (a řada dalších) se zčásti odehrává v největším newyorském parku a pokud budete mít štěstí, pravděpodobně alespoň jednou také narazíte na nějaké filmaře. V Central Parku stojí za to strávit celý den. Ráno si kupte vyhlášený newyorský bagel s krémovým sýrem a lososem a posnídejte na některé z tisíců laviček stejně, jako to dělají místní. Kávu si vychutnejte při pozorování stovek psů venčících se na cestičkách, v poledne zažeňte hlad typickým hotdogem ze stánku. Také odpoledne najdete v Central Parku zábavu – můžete se svézt na loďce po jezeře nebo krmit krotké veverky, případně si udělat piknik na Sheep Meadow s výhledem na mrakodrapy.

Budete-li se toulat ve východní části Central Parku, pak to máte kousíček nejen k Metropolitnímu muzeu (MET), kde se natáčely známé scény ze seriálu Super drbna, ale i ke Guggenheimovu muzeu, jež vás uchvátí jak instalacemi, tak i samotnou budovou. Za návštěvu stojí také 9/11 Memorial & Museum, kde se dozvíte vše o teroristickém útoku na World Trade Center 11. září 2001, jelikož jde ale o hodně emotivní záležitost, doporučuji návštěvu jen silným náturám. A pokud chcete vidět nějaké to umění, ale zároveň ušetřit, projděte si High Line. Jedná se o dlouhý visutý park a greenway na bývalém kolejišti, kde se můžete kochat nejen výhledy, ale i zelení a streetartem.

Za uměním se do New Yorku sjíždějí tisíce turistů a galerií a muzeí je v tomto městě nespočet, není tedy šance, že byste je za jednu návštěvu prošla všechny. Jelikož samotné Metropolitní muzeum vydá na několik dní, rozhodla jsem se ho přeskočit a navštívit místo toho několik dalších. Nejvíc mě uchvátila MoMA neboli Museum Of Modern Arts, kde jsem nakonec neplánovaně strávila půl dne. Mezi světoznámými umělci minulého století jako byla Frida Kahlo, Diego Rivera, Picasso či Andy Warhol narazíte dokonce i na českého Františka Kupku! Schvátí-li vás po tolika patrech plných umění únava, je čas se posilnit. Učiňte tak v restauraci v horním patře MoMA, kde si lehký oběd, kávu nebo sklenku něčeho silnějšího můžete užít v obležení mrakodrapů. Příjemné posezení najdete také v malém parku náležícímu k muzeu.

A právě zde najdete také slavné schody do domu, kde se v seriálu Sex ve městě nacházel byt Carrie Bradshaw. A co víc, pouhých pár minut chůze odtud zase narazíte na budovu, kterou jste mohla vidět v každém díle sitcomu Přátelé. Pokud vám šestice kamarádů z Manhattanu také přirostla k srdci, pak určitě navštivte místo zvané Friends Experience, kde si můžete prohlédnout kulisy z obou bytů i kavárnu Central Perk. A jste-li spíš hudební fanoušek, pak se od Friends Experience kousek projděte kolem světoznámé budovy Flatiron k Chelsea hotelu, kde v dobách jeho největší slávy přebývaly hvězdy jako bob Dylan, Patti Smith, Sid Vicious nebo Leonard Cohen. Právě on napsal o tomto místě píseň s názvem Chelsea hotel.

Jak známo, v New Yorku se natáčela řada filmů i seriálů, z těch kultovních především Přátelé a Sex ve městě. Pokud jste také v 90. letech propadla jejich kouzlu, pak se v New Yorku jistě ráda podíváte na spoty známé z obrazovek. Stačí se zatoulat do čtvrti Greenwich Village, už jen procházka jejími uličkami plnými stromů, kouzelných domků, roztomilých obchůdků a útulných kaváren je zážitkem sama o sobě, protože v ruchu obřího velkoměsta jde o příjemnou oázu klidu.

New York z ptačí perspektivy

Nejkrásnější pohledy na New York jsou z výšky, to je bez debat. IMožností, kde se ruchem velkoměsta kochat z ptačí perspektivy, je ve Velkém jablku hned několik, já jsem zvolila Top Of The Rock a samozřejmě Empire State Building. Na top Of The Rock sídlící nedaleko Radio City music Hall a televize NBC stojí za to vyrazit přes den a pokochat se odtud krásou Empire State Building i celého města za světla.

Západ slunce si pak můžete užít na zmíněné Empire State Building a rozhodně stojí za to zůstat až do úplné tmy. Pozorovat zapadající slunce odrážející se v oknech mrakodrapů a vidět, jak denní život pomalu přechází do nočního plného blikajících světel, je prostě dechberoucí, a to i s hromadou dalších turistů za zády. Důležité je ale držet si svoje místo u zábradlí, proto doporučuji si předtím odskočit! Zážitkem je také posezení v některém z rooftop barů. 230 Fifth nabízí nejen příjemné zázemí, ale i lákavé drinky, happy hours a výhled na honosnou Empire State Building!