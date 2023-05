Marta na tripu: V Chorvatsku se zamilujete do rušného Zadaru, líných vesniček i západů slunce

Krásy Zadaru

Protože cesta do Zadaru je daleká, rozhodla jsem se, že bude lepší si jízdu autem rozdělit a raději přespat v Grazu. Pro tento účel jsem strategicky využila a&o hostel, kde se můžete ubytovat v kteroukoliv denní či noční dobu a krom pokojů hostelového typu nabízí také klasické apartmány s dostatkem soukromí. Ráno to pak do Zadaru bylo jen kousíček.

Co se týče samotného Zadaru, jedná se o město, jehož historickou část projdete během příjemné podvečerní procházky. Za podívanou stojí Nová brána, směřující k Městskému mostu, Náměstí pěti studní, Kalelarga, též Široká ulice, hlavní třída ve středu města, směřující k Lidovému náměstí (chorvatsky Narodni trg), původní římské fórum, umístěné pod základy katedrály sv. Donáta v centru města či mořské varhany, což je schodiště k moři, které je navržené tak, aby vydávalo hudbě podobné tóny. V Zadaru se určitě zdržte do tmy, teprve tehdy si totiž můžete dokonale vychutnat zážitek z atrakce nazvané Pozdrav slunci. Tato památka se skládá ze 300 vícevrstvých skleněných solárních panelů, které absorbují sluneční energii během dne a po západu slunce vytvářejí velkolepou světelnou show u moře. Tyto instalace jsou pastvou pro všechny vaše smysly.

Na co si dát pozor během dovolené v Chorvatsku? Podívejte se na video: