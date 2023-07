Marta na tripu: V Turecku vyzkoušejte lázně, rozmanité pláže i výlet za památkami a vodopády

Na co si dát pozor na dovolené v Turecku? Podívejte se na video:

Turecko se může pochlubit fascinující historií. I v případě, že se dějepis neřadil mezi vaše oblíbené školní předměty, jistě vám v paměti utkvěl příběh o bájné Tróji, velkolepém Artemidině chrámu nebo obraz perly byzantské architektury – istanbulského chrámu Hagia Sofia. Procházku Bodrumem, ležícím na Egejské riviéře, vám zpříjemní pohled na mohutnou středověkou pevnost, historický přístav, římský amfiteátr či pozůstatky jednoho ze sedmi starověkých divů světa – hrobku krále Mausóla. Nadšenci do historie mohou obdivovat třeba ještě zříceniny starého řeckého města Perge, nebo jiné antické město Aspendos s majestátním amfiteátrem.

Krásné písčité pláže s pozvolným vstupem do poklidných vod Středozemního moře, jistota osvěžujícího větříku, srážejícího vysoké letní teploty na příjemnější úroveň, zeleň městských parků, trhy překypující voňavým ovocem i záruka nekonečné zábavy v některém z moderních aquaparků.

Jen stěží byste na Turecké riviéře hledali místo, kde vedle sebe v dokonalé symbióze stojí tisíce let staré historické stavby a nablýskané výlohy luxusních obchodů. Představa ráje na zemi se může lišit podle individuálního vkusu. Milovník historických památek by jej bezpochyby nalezl v Side, perfektně vyrovnané směsici čistého a prohřátého moře, dlouhých písčitých pláží, malebných kamenných uliček, zázemí hotelových resortů i odkazu dávných antických stavitelů.

Ráj pro rodiny s dětmi

Turecko je země, kde jsou děti středem světa. Jsou milovány, hýčkány a jejich zlobení se přehlíží s pousmáním. I proto je dovolená v Turecku pro rodiny ideální.

Jestli něco turecké hotely opravdu umí, pak je to nepřeberné množství zábavy pro děti. Každý resort skrývá řadu vodních hrátek, ohledy se ale berou i na rodiče, kteří občas chtějí svůj čas trávit i bez dětí. Hotely proto nabízejí možnost nejrůznějších forem dětských koutků s hlídáním, a to až do pozdních nočních hodin. Takové služby nabízí například Xanadu Resort, Max Royal Belek Golf Resort či Gloria Verde Resort v Beleku nebo NG Phaselis Bay a Max Royal Kemer Resort v Kemeru.

Nemusíte se ani bát, jak vaše děti zvládnou pobyt v restauraci. Koncept All Inclusive v Turecku neznamená jen neomezený a nonstop výběr jídel turecké kuchyně a pokrmů ze všech koutů světa. V mnoha hotelech najdete také speciální restaurace pro děti s jídelníčkem, který je přizpůsoben jejich chutím i potřebám.