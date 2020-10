Marta Vančurová: Odmítla Hollywood, během boje s rakovinou ji opustil partner

Něžná tvář, křehký vzhled, sametový hlas a síla na rozdávání. Která z nás by nechtěla působit tak čistě žensky jako herečka Marta Vančurová (72). V životě to ale jednoduché rozhodně neměla.

Soucitná Helena Růžičková Že čekají křehkou herečku velké životní trable, nejspíš viděla v kávové sedlině, z níž tak často a tak ráda předpovídala kolegům budoucnost, Helena Růžičková. Tehdy ale Růžičková Vančurové odmítla sdělit, co vidí na dně Martina hrnečku. Odbyla ji se slovy, že jí nic vykládat nebude, protože všemu moc věří. Osud se zřejmě nedal odvrátit, ale i když herečku Martu Vančurovou (72) čekaly těžké chvilky, se vším si vždycky poradila. Jak říká, naučila se neřešit věk, dívat se dopředu, čerpat z minulosti, ale ne se v ní utápět. Podívejte se na ukázku z filmu Den pro mou lásku:

Postižená leváctvím Chtěla hrát na housle, jenže Marta Vančurová je levačka a housle tehdy pro levoruké upravené nebyly. Navíc leváci byli tehdejší společností bráni pomalu jako postižení a méněcenní. A tak se ji všichni snažili předělat na praváka. Pro zpěv naštěstí žádná omezení neplatila. S hudbou tedy začala v pěveckém sboru Bohumila Kulínského. A právě tady si ji po čase spolu s dalšími děvčaty vybral režisér Josef Henke, aby mu zazpívaly v rozhlasové pohádce. Marta ho zaujala a pozval ji na další natáčení. Po maturitě ale odešla ze sboru a pracovala v hydrometeorologickém ústavu. Herectví ji tehdy nelákalo, uvažovala o tom, že by začala studovat fyziku. Jenže pak zasáhl osud…

Co je to DAMU? Jednou se jí známý zeptal, proč už není na DAMU. „Tak co to je ta DAMU? Tak to se půjdu zeptat, řekla jsem si, vzala si přihlášku, něco si nazkoušela… a oni mne vzali!" vzpomínala Marta Vančurová na to, jak se dostala na prestižní hereckou školu, kde studovala v ročníku s Kateřinou Macháčkovou, Tomášem Töpferem nebo Jiřím Lábusem. Tahle třída měla štěstí, v prvním ročníku je ještě učil Rudolf Hrušínský. Po škole nastoupila do Realistického divadla, a když odtud ze dne na den odešla, nabídla jí Jiřina Jirásková angažmá v Divadle na Vinohradech. Seznam postav, které hrála, je skoro nekonečný, přestože se nikdy nezúčastňuje castingů. Herečku si určitě budete pamatovat ze snímků Jáchyme, hoď ho do stroje!, Den pro mou lásku, Stíny horkého léta, Smrt krásných srnců, seriálů Inženýrská odysea, Synové a dcery Jakuba skláře nebo dramatu Ex offo.

S šílenstvím v patách V roce 1973 si zahrála po boku Viktora Preisse v dramatu Milenci v roce jedna. Snímek soutěžil na festivalu v Karlových Varech v roce 1974 a Marta Vančurová získala za svůj výkon Cenu za ženský herecký výkon. Marta Vančurová s ním sjezdila spoustu festivalů, film se ucházel také o Oscara v sekci cizojazyčný film. A díky tomu přišla i nabídka do Hollywoodu. Herečka ale měla tehdy potřebu zůstat v Čechách, a tak se žádná hvězdná světová kariéra nekonala. V dobách své největší slávy neměla nouzi o ctitele, setkala se ale i se stinnou stránkou popularity, to když si ji jako svůj objekt zbožňování vybrala psychicky narušená žena. „Dlouho jsem nevěděla, s čím se potýkám, protože jsem byla zvyklá, že na mě čekali lidé po představení. A tak to taky začalo," zavzpomínala Vančurová na sedmdesátá léta. Nakonec kvůli šílené fanynce měla i strach o život. „Měla tak strašnou sílu, že ji ani dva policajti nedostali do výtahu, svěřila se v rozhovoru na Frekvenci 1. Tehdy byla těhotná a před psychickým kolapsem ji zachránilo, že se nemocná paní dostala nejdřív do Bohnic a pak do ústavu mimo Prahu.

Do ústraní Na přelomu milénia se na několik let stáhla do ústraní – mohla za to nemoc a také rozchod s životním partnerem. Když onemocněla rakovinou prsu, po víc než dvaceti letech ji a třináctiletého syna Honzu opustil životní partner, známý kameraman Jan Malíř. Odešel k o pětatřicet let mladší ženě a ještě si s ní na prahu své sedmdesátky pořídil druhou rodinu. Může se stát v životě ještě něco horšího? Může. S rakovinou totiž Marta Vančurová bojovala celých sedm let. Nejen syn, ale i podpora kamarádky byli motivací k uzdravení, tiše ji podporovali i kolegové z divadla. Tedy ve chvíli, kdy se dozvěděli o její nemoci – rakovinu totiž tajila i před nimi. Jak sama říká, divadlo je pro ni terapií a herectví zábava. Důležitá je pro ni i příroda – vztah k ní získala v dětství, kdy vyrůstala v Praze ve Lhotce, kde to byla tehdy ještě opravdová vesnice na okraji města.