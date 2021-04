MARTIN (39): Moje žena rozbila rodinu. Jediným řešením byl rozvod

Martinovi se pod rukama obrátil celý jeho život. Během dvou let ztratil manželku, děti a teplo rodinného krbu. Zradu a ponížení, které mu jeho manželka přichystala, si s sebou dlouho ponese. Až rozvod mu pomohl vidět věci těma pravýma očima.

S manželkou Ester jsem byl od svých sedmnácti let. Byl jsem její první vážná známost. Nezávazně jsme spolu šest let chodili, pak jsme spolu další tři roky žili. Klapalo nám to, rozuměli jsme si, a tak byla svatba logickým vyústěním. Koupili jsme domeček v krásném prostředí nedaleko přírody a opravili jej.

Dva roky po svatbě přišel první syn a za další dva roky druhý syn. Vše nám fungovalo. Kluci pěkně rostli, plánovali jsme jim výlety a zábavu. Přáli si psa, tak jsme koupili psa. Na zahradě jsme jim s manželkou postavili velké dřevěné hřiště s průlezkami a skluzavkami. Bazén samozřejmě nesměl chybět.

Úvodní foto: iStock

Ester byla vždy hodně cílevědomá. Po porodech jí zůstala nějaká ta kila navíc a tělesně se hodně změnila. Jednoho dne si řekla dost a rozhodla se, že změní svůj životní styl a zhubne. Začala pravidelně cvičit a nastavila si nový jídelníček. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat a zhruba po roce se dostala na ještě lepší váhu, než měla před porodem.

V tu dobu se, myslím, hodně změnilo jádro mojí ženy. Její sebevědomí se ještě více zvedlo a kladla si větší a větší cíle. Kompletně vyměnila svůj šatník za mladistvější, modernější a více sexy oblečení. Krátká minisukně a velký výstřih k ní najednou začaly patřit.

Začala si hledat novou práci, vždy ve středním či vyšším managementu firmy nebo organizace. Nic jiného pro ní nemělo smysl. Práci změnila asi třikrát za posledních pět let. Vždy šla za lepší pozicí. Bohužel jsme na její kariéru dopláceli nejvíce my – já a naši dva kluci. Ester si pořád plánovala školení a služební cesty, často dělávala přesčasy.

Brzy musela na školeních zůstávat i páteční či nedělní večery – vždy měla připravené perfektní zdůvodnění, proč tomu tak je. Začal jsem mít pocit, že musí mít jiného muže. Čas, který trávila v práci, byl i na mě jako obchodního ředitele neuměřený potřebám její pozice.

Jednoho dne přišla s tím, že by chtěla začít renovovat náš dům. Klukům bylo tehdy devět a jedenáct let, dům byl po rekonstrukci asi třináct let. To bylo pro mě znamení, že je vše v pořádku a nemusím se obávat nevěry. Že plánuje další společnou budoucnost. Postupně jsme opravili kuchyň, ložnici a obývací pokoj. Stálo nás to hodně peněz – velkou část všech našich úspor.

Už v průběhu rekonstrukce jsem si byl ale její láskou opět nejistý. Její pracovní přesčasy se nelepšily a začali jsme se hodně hádat. Hádky byly na denním pořádku. Někdy jsem ani nevěděl, proč se hádáme a jak k hádce došlo. Vždy to končilo tím, že si klidně můžu sbalit kufry a jít pryč, jestli chci. Nic takového jsem ale nechtěl. U každé hádky mi bylo zle z toho, že to naši kluci musejí poslouchat. Častokrát i přišli s pláčem, že tatínek nikam nepůjde, že mě nikam nepustí.

Po hotové rekonstrukci přišla Ester s tím, že už v našem domě nemůže bydlet, že tady není spokojená a chce se odstěhovat do města na byt. V tu dobu už jsem si byl jist, že má jiného muže, ale nedal jsem to na sobě vědět a snažil jsem se náš vztah zachránit. Nechtěl jsem rozbíjet rodinu a hlavně ztratit kluky. Byl jsem připraven jí vše odpustit a zavřít za tím vším dveře.

Asi po měsíci života v bytě byla ale situace už neúnosná. Manželka se s milencem netajila. Doprovázel jí k domu a i přede mnou se vždy provokativně líbali. Já jsem byl doma kuchař, uklízečka, pradlena a pěstoun dětí. A ona se domů chodívala jen někdy vyspat.

Byl to pro mě velký psychický tlak. Kladl jsem si otázky, je toho už dost na rozvod? Kdy se může muž rozvést? Nevydržím ještě nějakou chvíli to ponížení? Třeba se žena vzpamatuje. Můžu to mým klukům udělat? Nakonec jsem si rozvod odsouhlasil. Bylo to jediné možné řešení.

Rozvod mi pomohl začít si zase vážit sám sebe a nenechat se sebou vláčet. Až nějakou chvíli po rozvodu jsem vše pochopil. Ester už měla dávno vše naplánované. Dům chtěla zrekonstruovat ze společných peněz, aby se lépe prodal.

Využila mě také k přestěhování do bytu. Pomohl jsem jí zařídit byt, kde nyní po našem rozvodu bydlí s novým přítelem a našimi dvěma kluky. Dokonce jsem i přišel na kloub tomu, proč vždy získala přesně tu práci, po které toužila. Milence měla zrovna tam, kde potřebovala.

Nikdy jí tu podlost a zradu neopustím. Ano, jsme na ostří nože a vzájemně na sebe házíme špínu. Ona se tím snaží očistit své odporné chování a já se snažím zbavit ponížení, které cítím. Soudím se s ní o naše syny, chtěl bych je do vlastní péče. Bude to ale běh na dlouhou trať, protože nás naši dva synové budou už vždy spojovat.

TIP NA VIDEO: Podívejte se na video, jak to, že se během vztahu tolik měníme?