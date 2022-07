Martin Zounar: Nejíst od 17 hodin až do rána? Kravina všech kravin!

Oblíbený komediální herec Martin Zounar nezapře smysl pro humor, ani když vypráví o vážných věcech. Třeba jak vyhrál dlouhý boj s nadbytečnými kily, kdy se potýkal se zdravotními problémy. Co si myslí o dietách a čím jej dostala jeho dospívající dcera?

Co bylo hlavním motivem pro to, abyste se dal do hubnutí?

Víte, všechno souvisí se vším. Roli hraje i psychika, a kdo říká, že ne, tak se mýlí. Já kila nabral především z lenosti a pohodlnosti. Měl jsem fůru vnitřního tuku, extrémně vysoký tlak a najednou jsem začal svůj život přizpůsobovat tomu, co jsem nemohl. Když nemůžete kvůli obezitě ani dýchat, těžko se vydáte na horu Říp. Pořídíte si crocsy s kožíškem a pantofle, tepláky, nosíte vytahané triko a jste ráda, že jste ráda. Všecko je pro vás namáhavé. Takhle jsem dál už žít nechtěl. Bude mi pětapadesát a to je samozřejmě rozdíl, než když hubnete ve třiceti. I proto jsem před necelými dvěma lety navštívil lékaře, všechno s ním probral a nastavili jsme si plán a řád, podle kterého jedu.

Co prozradil Martin Zounar? Podívejte se na video:

A shodil osmnáct kilo. To je hodně slušný výsledek.

Projekt Tloustneme.cz je dobře vymyšlený. Nemusím držet žádné diety, mám limit 9500 kJ za den a je jedno, jak je načerpám. Nechápu, jak někdo může od pěti hodin odpoledne nejíst až do rána, to je kravina všech kravin! Zásadně nechodím spát vyhladovělý. Zrovna včera jsem dostal večer chuť na sladké, tak jsem si oloupal jablíčko a pomeranč a jak dobře mi bylo! Ráno jsem si dal suchý toust s avokádem a rajčátky, no nádhera to byla. I tu plzničku si někdy dám. Důležité je se hýbat. Lyžuju, sportuju, pohyb mám vydatný. Zadarmo to určitě nemám. Co jsem shodil, přestal jsem chrápat, konečně dobře spím!

Nebyla důvodem k hubnutí i vaše snoubenka? Kvůli lásce člověk dokáže i ty skály lámat.

Nepochybně. V době covidu se o mě Kačka dost bála, říkala mi, hele Marťo, ten tvůj tlak je fakt vysokej, začni s tím něco dělat. Netlačila na mě, nevydírala, jen jemně naznačila…

Máte dospívající dceru, jaká témata s ní momentálně řešíte?

Claudii je čtrnáct, je v pubertě a někdy to není jednoduché. Sportuje, dělá závodně parkúr a já jsem strašně rád, že u těch koní je, protože v tomto věku být slečnou a dělat sport – to není pro okolí dostatečně zajímavé.

Skutečně? Jakože není dostatečně in?

Jasně, dnes je in být EMO. Tedy mít nějaký problém. Třeba nosit zavázané zápěstí, aby se okolí ptalo: „Ty co, co se děje, co se jí/jemu stalo?“ To jsou prosím pěkně věci, které řeší dnešní mládež. Mladí touží být čokosexuálové.

Prosím?

Čokosexuál – jako že je člověk „sladký“. To neznáte?

Neznám. Mám sedmiletého syna, tak jsem zatím ušetřena…

Mladí dnes používají spoustu nových výrazů, které my vůbec neznáme. Dnešní děti mají problém se s někým seznámit, stoupnout si jeden před druhého a vyřešit s ním něco, schopnost konfrontace chybí. Všechno se řeší esemeskami. Chybí osobní kontakt, pohled do očí, toto všechno se jaksi ztrácí. Proto se snažím, aby Claudie zažila, že se suší seno a kydá hnůj, aby pochopila, že svět není jen virtuální realita.

V představení Dva nahatý chlapi, kde hrajete s hercem Martinem Krausem, jste oba téměř „na Adama“. Herečky nahotu před publikem řeší asi hodně, ale jak to mají chlapi?

No tak pozadí máme s Martinem obě stejná, Martin má teda spíš dva „česnečky“. Já o něco větší česneky. Ale nahoty tam zas tolik není, ona je totiž zábavná jen pár vteřin, pak už je to trochu trapné. Diváky baví hlavně ta možnost, že kdyby nám ta prostěradla, která máme kolem pasu ovázaná jako kolty, sklouzla, neexistuje žádná záchrana…

Co byste poradil všem věčným dietářkám, které se snaží shodit, ale váha ukazuje pořád stejně?

Poslouchejte svoje tělo, zajděte za odborníkem, nenechte to dojít do krajnosti. Teď vás třeba nic nebolí, ale za tři čtyři roky může být všechno jinak. Žádná dieta a trápení se hladem vám ale nepomůžou!