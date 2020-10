Martina má se svým přítelem problémy v posteli. Přestože spolu nejsou příliš dlouho, tak sklouzli ke stereotypu. Martina zkoušela milování zpestřit různými způsoby, ale zatím nic nezabralo.

Libora jsem poznala asi před dvěma a půl lety. Byla jsem rozvedená a měla jsem z předchozího manželství dvě děti. Mám solidní práci, děti uživím bez větších problémů sama, a tak jsem se nemusela hnát do žádného vztahu.

Po rozvodu jsem byla naštvaná na celý svět, na všechny muže a vůbec jsem si nedokázala představit, že ještě někdy budu mít normální partnerský vztah. Jenomže znáte to – uplyne nějaký čas, potkáte někoho zajímavého a všechno je jinak.

Po rozvodu jsem si našla partnera

Jednou jsem si šla jako skoro každý den zacvičit do fitka, kam chodil i Libor. Oba jsme se odtamtud znali od vidění, ale nikdy jsme spolu nemluvili, maximálně jsme se pozdravili.

Až toho dne jsme se poprvé trochu zapovídali při cvičení. Od té doby jsme se spolu začali bavit, kdykoliv jsme se tam potkali, a po nějaké době mě Libor pozval na kafe.

Všechno šlo tak nějak pozvolna a přirozeně, že mi najednou nepřišlo divné s někým začít chodit. Libor si navíc rychle začal rozumět i s mými dětmi, a tak se k nám po pár měsících nastěhoval.

V posteli nám to na začátku fungovalo bez větších problémů, ale asi po roce jsme se dostali do stereotypu. Jakoby nás to oba přestalo bavit – pokaždé děláme v sexu všechno stejně, žádné překvapení, zkrátka nic moc vzrušujícího. Oba hodně pracujeme a vracíme se domů pozdě, takže se musíme do sexu spíš nutit, což celou situaci rozhodně nezlepšuje.

Hledám cesty, jak milence překvapit

Zkoušela jsem o tom s Liborem mluvit, ale on není typ, který by se o tom chtěl bavit. Přesto na něm vidím, že mu současný stav také nevyhovuje. Nespokojenost z ložnice se nám přenáší i do běžného života. Častěji se hádáme a jsme podráždění.

Libor je v řešení tohoto problému ten pasivnější. Jsem to já, kdo se snaží naše milování zpestřit. Vyzkoušela jsem toho hodně – nakoupila jsem si nové prádlo, hledám nové polohy nebo místa, kde se milovat, ale nic z toho nezabírá.

Naopak to často působí až komicky a je vidět, že se do toho vyloženě nutíme. Už opravdu nevím, jak překvapit milence v posteli. Cítím, že nás oba dva současný stav štve, ale zase ne natolik, abychom se rozešli – alespoň prozatím.

Bojím se, že to bude čím dál tím horší, přece jenom jsme spolu poměrně krátce. Jak to bude vypadat za pět, za deset let, když se nudíme už teď? Pokusy o zpestření nezabraly a mně už docházejí nápady i síla něco zkoušet.