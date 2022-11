Martina tragicky přišla o svého milovaného manžela. Dlouho byla sama, ale pak potkala svého starého známého, se kterým si i po letech dobře rozuměla. Honza byl ale o dvanáct let mladší a pro Martinu to byl problém.

Manžel zemřel nečekaně před pěti lety

Je to už pět let a není snad ani jeden den, kdy bych nemyslela na svého manžela Kubu. Osud k němu nebyl přívětivý a do cesty mu postavil nepozorného řidiče. Zrovna jel s naším synem z plaveckého závodu, když do nich narazil protijedoucí řidič.

Všichni, až na mého Kubu, vyvázli s lehkým zraněním. Kuba zemřel při převozu do nemocnice. Nebylo pro mě vůbec jednoduché smířit se s tím, ale kvůli dětem jsem to musela zvládnout. Nyní stojím zase nohama pevně na zemi a jsem se vším smířená.

Zatím jsem vůbec neměla důvod pomýšlet na to, že by měl být někde na světě jiný chlap, který by mého Kubu měl vystřídat. Vím, že mi ho nikdo nemůže nahradit, ale nechci se až do konce svého života uzavřít a nikoho k sobě nepustit.

Samotné je mi smutno. Děti jsou už velké a většinu týdne jsou na kolejích. Prázdný byt mi nedělá dobře. A navíc se v mém životě objevil nový muž. Jako vždy to ale nemůžu mít jednoduché.

Sama jsem zůstat nechtěla. Objevil se Honza, je ale výrazně mladší než já

Problém je ten, že Honza je o mnoho let mladší, než jsem já. O dvanáct let. Sama jsem žádný vztah nehledala. Honza si mě našel sám. Vlastně je to trenér z plavání, kam chodil můj syn. Dlouho jsme se neviděli a neslyšeli jsme o sobě.

Tři roky nazpět jsem ale začala pravidelně plavat, a tak jsme se často potkávali. Bylo nám spolu dobře. Honza si s Kubou vždy rozuměl a byli něco jako přátelé. Hodně jsme tedy na Kubu vzpomínali. Našli jsme také mnoho věcí, které nás vždy něčím spojovaly. V tu chvíli by mě vůbec nenapadlo, že bychom mohli být někdy partneři.

Poslední rok jsem začala cítit od Honzy větší náklonnost. Vyhledával moji společnost a nadbíhal mi. Já jsem to ale nechtěla vidět. I když jsem se cítila osamělá, říkala jsem si, že přece nemohu mít o tolik let mladšího partnera.

Honza je mladý zajíček, je mu teprve dvacet devět. Mohl by být partnerem mojí dcery. Věkový rozdíl mezi námi je moc velký. To vše mi říkal můj mozek. Srdce to ale cítilo jinak. Bylo mi s ním až příliš dobře, cítila jsem v něm oporu a věděla jsem, že je to hodný člověk. Navíc jsem měla pocit, že mi ho Kuba poslal, aby se o mě Honza postaral.

Dlouho jsem o všem přemýšlela a bránila jsem se tomu. Mladší partner do života pro mě asi nebude to pravé, říkala jsem si. S Kubou jsme byli stejně staří a vztah s mladším partnerem jsem nikdy nezažila a neplánovala. Měla jsem strach, že pro Honzu bude problém přijmout můj zaběhnutý a trochu usedlý život. Pro mě bylo důležité dopřát si svůj klid a pohodu.

Mladší partner byl pro mě trochu hrozbou, že se můj život bude muset od základů změnit. A bude umět můj mladší partner vůbec přijmout zodpovědnost za svůj a vlastně celý náš život? Podělit se o nájem a chod domácnosti?

Reakce dětí a okolí na mladšího partnera mě hodně překvapila. Žiju teď mnohem aktivněji

Hodně jsem se také bála, co na to řeknou moje děti a okolí. Byla jsem si téměř jistá, že mě za to odsoudí. I přes můj vnitřní nesouhlas jsme se s Honzou více sblížili a začali jsme spolu randit. Bylo to krásné a překvapující.

Došlo to tak daleko, že už jsme náš vztah nechtěli dále tajit. Svěřila jsem se svým blízkým a čekala jsem, že budu na pranýři, mladší partner ale nikomu nevadil. Myslím, že všichni měli radost, že jsem nechala Kubu odejít a začínám znovu žít.

Musím se však přiznat, že se můj život doopravdy změnil. Změny jsem se bála, ale nyní jsem za ni ráda. Honzův elán a chuť do života se mi líbí. Neustále plánuje nějaké výlety, túry, divadla a jiné společné aktivity. Cítím, že mě miluje, a každý den mi to dává najevo.

Vůbec mu nevadí, že je mladší a s nemístnými poznámkami kolemjdoucích, kteří upozorňují na náš věk, se umí krásně vypořádat. Mladší partner mi do života vnesl nový vítr a směr. Cítím se být zase konečně šťastná.