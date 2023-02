MARTINA (41): Rozchod jako dárek k Valentýnu? Partner mě opět opustil před svátky

Martina opět zažívá porozchodové období a ráda by věděla, v čem dělá chybu a proč ji už poněkolikáté partner opustil v období nastávajícího svátku, na který se ona těšila.

Jsem samostatná a docela dobře zajištěná svobodná žena. Mám ráda společnost, potěší mě i obdiv mužů, a přes to všechno jsem stále sama. Měla jsem několik vážnějších vztahů, všechny ale skončily fiaskem – partner se se mnou rozešel, většinou v době, kdy jsem se těšila, že spolu budeme trávit dovolenou nebo třeba Vánoce, nejhezčí svátky v roce.

S posledním přítelem jsem se seznámila na podzim loňského roku, kdy jsme se oba zúčastnili firemního školení. Jakub pracoval na jiné pobočce v nedalekém městě, byl také svobodný a projevil se jako příjemný společník. Navíc byl i pohledný, takže když mě pozval na rande, bylo to milé překvapení.

Po několika schůzkách jsem byla přesvědčená, že by Jakub mohl být tím mužem, kterého bych v životě dokázala mít vedle sebe. Měl kromě jiného také úžasný smysl pro humor a schopnost vyprávět o svých zážitcích. Hodně cestoval a sportoval, takže historek měl v zásobě opravdu dost.

Ráda jsem ho poslouchala, i když sama sportu moc neholduji ani moc necestuji, pokud nepočítám krátké letní pobytové dovolené. Volný čas jsem zasvětila kariéře, moje zaměstnání v pojišťovnictví je i mým koníčkem.

Jak se blížil předvánoční čas, nenápadně jsem stáčela hovor na to, jak budeme trávit svátky. Já už rodiče nemám, sestra žije se svou rodinou v cizině, a tak jsem předpokládala, že bychom mohli vánoční svátky trávit s Jakubem spolu. Nenapadlo mě, že by mohl mít svůj program, do kterého nezapadám.

Začátkem adventu mi oznámil, že má zajištěný program na celé vánoční svátky (až přes Nový rok), protože každoročně jezdí s partou kamarádů lyžovat do Alp. Pobyt prý mají zajištěný jako každou zimu na stejném místě už od konce léta a je to pro ně tradice, kterou neporušují.

Jakuba jsem před odjezdem nešla ani vyprovodit, čas zimních svátků jsem strávila sama, s občasnými schůzkami s kamarádkami. A taky jsem pilně plánovala! Těšila jsem se, až se Jakub vrátí, a představovala si, jak ho překvapím, až mu řeknu, jak jsem vymyslela a naplánovala příští jarní svátky a dovolenou. Velikonoce mohly být někde na horách, kde by Jakub mohl lyžovat a já bych si osvěžila své běžkování z dob mládí. Měla jsem i představu letní dovolené – všechno promyšleno do detailu.

Nemohla jsem se dočkat, jak bude Jakub mile překvapen, až mu to všechno povím. Nějak jsem při svém nadšení přehlédla, že nereaguje právě vstřícně. Odpovídal vyhýbavě a neurčitě, jako že „to je ještě daleko“ a „kdoví, co bude za pár týdnů“. A mně to zase nedošlo, i když s podobným chováním jsem se setkala v předešlém vztahu.

Zajímalo mě, jak se partě kamarádů vydařila alpská lyžovačka – to Jakub ožil a s nadšením vyprávěl historky ze zimní pánské jízdy. Já občas stáčela hovor na blížící se svátek svatého Valentýna, chtěla jsem příteli dát nějaký hezký a kvalitní dárek, který by mu udělal radost. Taky jsem trochu přemýšlela, čím mě asi překvapí on?

Nakonec všechno dopadlo jinak… Jakub mi na jedné schůzce oznámil, že se se mnou rozchází. Takže ten očekávaný dárek k Valentýnu byl rozchod a já si lámu hlavu, v čem dělám chybu, pokud je tedy chyba ve mně. Podobně skončil i můj předešlý vztah, kdy se se mnou přítel rozešel těsně před vánočními svátky.

Napadá mě, jestli mužům nevadilo, že jsem se ujala iniciativy v plánování společného času. Možná jim připadalo, že s nimi manipuluji nebo na ně příliš tlačím a chci je připravit o svobodu. Co dělám špatně, že moje vztahy končívají nezdarem? Rozchody jako dárky opravdu nejsou to, co bych si přála.