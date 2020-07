Martina si myslí, že po čtyřicítce už by měla mít svoje emoce pod kontrolou. Přesto se bezhlavě zamilovala do svého šéfa, který je navíc o deset let mladší. Je pro ni panem božským či superšéfem. Jak si se situací teď poradí?

Láska na první pohled

Do svojí současné práce jsem nastoupila před pěti lety. V té době byl můj nadřízený ještě šedesátiletý pán. Ten mě opravdu nepřitahoval. Během roku se ale situace obrátila o sto osmdesát stupňů. Do firmy vstoupili noví investoři, spoustu lidí odešlo nebo je vyhodili.

Já jsem si práci naštěstí udržela, ale jen díky tomu, že se snažím ve svém oboru neustále zůstat v obraze. Měla jsem radost, že jsem svoji pracovní pozici ubránila, ale smích mě přešel, jakmile jsem poznala svého nového šéfa. Superšéfa, tak mu totiž říkám. Ten chlap mi vyrazil dech hned při prvním setkání.

Nevím, jak je to možné, ale chemie mezi námi funguje perfektně. A to jak pracovní, tak osobní. Petr je superšéf, i co se týče firemních záležitostí. Má zkušenosti, je spravedlivý a otevřený diskuzi. Dříve jsem nic takového nezažila. Čím déle spolu pracujeme, tím víc mě má omotanou kolem prstu. Což o to, já bych se nezlobila, je to opravdu přitažlivý muž. Navíc je vtipný a úspěšný. Láska v práci není nikdy ideální, ale já mám doma manžela a sedmiletou dcerku.

Poslední dva měsíce mi to začíná přerůstat přes hlavu. Můj šéf se totiž rozešel se svojí přítelkyní a od té doby to mezi námi jiskří víc než kdy dřív. Nejhorší je, že manžel už začíná něco tušit. Petr mi totiž píše i po práci a já se nad jeho zprávami tetelím vzrušením.

Nejsem svůj chtíč schopná ovládnout. Připadám si jako malá holka, mám úplně zamotanou hlavu. Vlastně jsem zapomněla říct ještě dost podstatnou věc. Petr je o deset let mladší než já. Ve srovnání s mým manželem je tak plný elánu a sex appealu.

Superšéf ohrožuje mé manželství

Dokonce mě napadlo, že dám výpověď a najdu si novou práci. Petr je sice superšéf, ale přitahuje mě tak moc, že na pracovní povinnosti nemám ani pomyšlení. Taky už jsem se párkrát dostala na poradách do trapných situací, když mě někdo přistihl, jak na něj zamilovaně zírám.

Jestli jsem přemýšlela nad rozchodem s manželem? Samozřejmě mě to taky napadlo, ale myslím si, že by vztah s Petrem neměl žádnou budoucnost. Co by dělal s o deset let starší ženskou, navíc s dítětem? V každodenním životě se k sobě vůbec nehodíme.

A tak zatím dál sním za bílého dne, jaké by to s Petrem bylo. Směju se jeho vtipům a červenám se u dvojsmyslných narážek. Nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Někdy mám pocit, že se neudržím a všechno vyklopím manželovi. Možná by se mi ulevilo.