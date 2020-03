MARTINA (44): Manžel mě nečekaně opustil, nechal rodinu bez prostředků

Martina žila v přesvědčení, že její manželství funguje víceméně tak, jak má. Její muž byl ale jiného názoru a rozhodl se opustit rodinu. Co všechno si Martina musela vybojovat?

Byli jsme s manželem spolu skoro dvacet let. Máme čtyři děti, z nichž jedno je už dospělé. Naše manželství začalo jako každé jiné, velkou láskou a opojením. První roky byly idylické. Tak to trvalo asi šest let.

Později nám začaly existenční problémy. Muž přišel o práci a já byla v té době na mateřské dovolené. Někdy jsme ani netušili, co bude zítra k obědu. Ale společně jsme to překonali. Myslela jsem, že nic horšího nás nemůže potkat.

Pomalu jsme se odrazili od pomyslného dna, začalo se nám dařit. Oba jsme měli práci, zvládli jsme i něco našetřit, zrekonstruovali jsme byt a koupili si vytoužené, byť starší auto. Nedovedla jsem si ani ve snu představit, že by nám do vztahu cokoli zasáhlo.

Manžel mi ale začal vyčítat pasivitu. Týkala se domácnosti, práce i výchovy dětí. Nerozuměla jsem tomu. Starala jsem se přece o celou domácnost i děti vlastně sama. Jenže jemu se zdálo, že zneužívám jeho i jeho peněz. Já jsem to chápala tak, že máme úlohy rozdělené. On to viděl jinak.

Vyhrožoval mi, že odejde, pokud to nezměním. Nebrala jsem ho vážně. Přišlo mi to absurdní. Jednoho dne si ale sbalil věci a odešel s tím, že se nechce rozvést. Můžu si nechat byt, ale on tu nechce s námi dál bydlet. Věřila jsem, že nejde o jinou ženu.

Po čase jsem to musela nějak řešit. Nemohl přece odejít a zanechat rodinu bez prostředků, v nejistotě. Domlouvala jsem mu. Přesvědčovala ho, ať se vrátí, vždyť odešel bez důvodu... Vysmál se mi, odmítal dokonce přispívat finančně na děti a byt.

Došla mi trpělivost a zašla jsem k právničce. Nechtěla jsem se vzdát bez boje. Manžel si myslel, jak zjistila, že když mě nechal v našem bytě, tak jeho povinnosti končí. Musela jsem soudně vymáhat příspěvek na děti i domácnost. Z mého platu to nešlo utáhnout.

Tím jsem ho zaskočila. Nevěřil, že bych zašla až tak daleko. Považoval mě za hloupou husu, která ho poslechne. Nakonec jsme se mimosoudně dohodli. Bál se toho, co by si o něm mysleli lidé…

Pravidelně tedy přispívá, děti ale dospívají bez otce. Nadále se k nám nehlásí. Každý žijeme svým životem jako dva cizí lidé. Dodnes nevím proč.