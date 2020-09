Martina Navrátilová: Slavná tenistka se za lásku bila jako lvice. Kdy se poprvé vdala?

Bojovnice, která se ničeho nebojí a k problémům se staví čelem, taková je slavná tenistka Martina Navrátilová. V životě se jí to vyplatilo. Jak při tenisu, tak v soukromí.

Vezmeš si mě? Rok 2014, US open, přestávka. Televizní kamery běží a Martina Navrátilová má důležitou řeč a vytahuje z kapsy krabičku se zásnubním prstýnkem: „Jsme spolu přes šest let a já si neumím představit zbytek života bez tebe. Takže Julio Lemigovová, prokaž mi prosím tu laskavost jednoho dne, brzy, prosím, vezmi si mě!“ říká tenistka už vkleče. Lehce stydící se Julia souhlasí, i když před kamerami se se svou partnerkou líbat odmítne a svolí jen ke vzájemnému objetí, což Martina komentuje s humorem tak, že je Julia na rozdíl od ní stydlivá. Tímhle byl svazek, v němž obě partnerky vychovávají dvě dcery z Juliina předchozího manželství, před světem zlegalizován. Michal David: Hitmaker z cirkusové rodiny si rozumí s každým režimem 11 V pořadí šesté kulatiny před pár dny oslavil zpěvák Michal David,…

Vdaná paní „Je to vážně zvláštní. Je mi osmapadesát let a poprvé jsem se vdala. Už bylo načase, že,“ řekla po svatbě, která se konala o pár měsíců později, 15. prosince 2014, devítinásobná wimbledonská vítězka v rozhovoru pro BBC. „Když totiž vyrůstáte jako lesba, o něčem takovém ani nepřemýšlíte,“ dodala tehdy. Tvrdí, že děti, i když partnerčiny, jí změnily život. Snaží se méně cestovat a víc být s rodinou. „Chtěla jsem mít i vlastní, nedostala jsem k tomu ale příležitost,“ říká. Petr Nárožný: Chtěl být doktorem, má profesionální manželku a smrt neuslyší 10 Už desítky let vypadá pořád stejně. Zdá se, že se velkého…

Temná minulost S partnerkou, kterou před světem tři roky tajila a která je dcerou sovětského plukovníka a podniká v kosmetickém průmyslu, žijí s dcerami, černovlasou Emmou a blonďatou Victorií v Paříži. Julia má za sebou dobrodružnou minulost. S francouzským bankéřem totiž měla původně tři děti – syn Maximilien ale v pěti měsících záhadně zemřel na následky vnitřních zranění. Ty se mu staly v době, kdy byl sám s otcem a bulharskou chůvou, která ho zrovna na pár dní hlídala. Teniska si zase před rodinným poklidem s bývalou Miss prožila krušné chvíle s Toni Laytonovou, kterou po osmiletém vztahu právě kvůli Julii opustila. Zhrzená Toni nemohla rozchod unést, vyhrožovala, že zveřejní všechno o soukromí slavné tenistky, a bulvár se už chystal prát špinavé prádlo. Toni umlčelo až v přepočtu třiašedesát milionů korun odstupného. Herec Oldřich Kaiser: Boj s démonem alkoholu, infarkt i tajná svatba ve Vídni 7 1 Čerstvý pětašedesátník Oldřich Kaiser je prostě talent, a to i na…

Tenis v krvi Zatímco spousta sportovců končí profesionální kariéru po třicítce, Češka Martina Navrátilová, nejlepší tenistka všech dob, ještě šest týdnů před svými padesátinami vyhrála ve smíšené čtyřhře US Open. Hrát začala brzo. Její rodiče se rozvedli, když jí byly tři, dostala příjmení svého otčíma, tenisového trenéra (ten biologický pár let poté spáchal sebevraždu). Už v patnácti Martina vyhrála Mistrovství Československa v tenise. V devatenácti Československo opustila a odjela do Ameriky. Chtěla si rozhodovat o životě sama a ne jen čekat, jestli ji komunističtí funkcionáři pustí do zahraničí na turnaj. Když jí takhle zakázali jet na americký US Open, tak tam prostě emigrovala. Byla sice tehdy už pětadvacátá v tenisovém žebříčku, ale jednoduché to ani tak neměla. Zvlášť když naplno přiznala svou lesbickou orientaci. Mluvit o něčem takovém, navíc ve sportovních kruzích, bylo tenkrát tabu, a tak její prohlášení způsobilo úplný výbuch. Její veřejný coming out vyústil v to, že se po roce pobytu v Americe z emigrace zpátky do komunistického Československa vrátili její rodiče i se sestrou Janou. Jaroslav Uhlíř: Kolikrát se rozvedl a proč ho hledala policie? 8 Když toto pondělí Jaroslav Uhlíř nebral telefony, všichni se…

Češi nezapomněli Když po jedenácti letech emigrace přiletěla v roce 1986 už coby americká občanka na utkání FedCupu, dostali všichni sice přesné instrukce, jak se mají chovat, a novináři, na co se mají ptát, jenže nepočítali s reakcí návštěvníků turnaje, kteří Martině připravili neuvěřitelné přivítání. To ji dojalo k slzám, a když dostala mikrofon, rozhostilo se na stadionu hrobové ticho. Přála si tehdy, aby se do Čech nemusela podívat zase až za dalších jedenáct let. A přání se splnilo, o tři roky později přišla sametová revoluce. Jitka Molavcová slaví 70 let: Za svou kariéru vděčí tabulce čokolády 12 Zpěvačka a herečka Jitka Molavcová vyrostla v Praze na Vinohradech.…