Máslo či margarín? Co si namazat na chleba, který tuk použít na smažení?

V devadesátých letech se máslo ocitlo na indexu, kdo chtěl jíst zdravě, mazal si chleba margarínem. Potom se najednou na černé listině ocitl margarín, přišel comeback másla a sádla. Jak je to tedy s těmito tuky, je zdravé máslo nebo margarín, nebo oboje? A jaké tuky použít na smažení, pečení a do studené kuchyně?

Margarín i máslo jsou přírodního původu Margarín bývá často považován za průmyslový výrobek, náhražku másla, zatímco to je bráno jako čistě přírodní produkt. Není to ale pravda - máslo je z mléka, margarín zase z rostlinných olejů, tedy i on je přírodního původu. Oba tuky vznikají zpracováním vstupní suroviny v továrně: v odstředivce se z mléka oddělí tuk a vzniká máslo. Rostlinný tuk - margarín vzniká z řepky olejky či slunečnice (někdy i palmového či kokosového oleje). Jde o smíchání tukové směsi a vodní fáze, která se potom nechá krystalizovat a zpracovává se hnětením. "Margaríny jsou vyrobeny z kvalitních surovin, pocházejí z přírody - z kvalitních rostlinných olejů, tuků a vody. Nejedná se tedy o žádnou "umělotinu", jak se většina spotřebitelů domnívá," říká renomovaný web Vím, co jím.

Jak je to se složením margarínu? Za druhé světové války byly margaríny opravdu náhražkou, vyráběly se z druhořadých surovin. Autorčin pětaosmdesátiletý strýc proto dodnes jí jen máslo a říká: "Za války jsem nejedl kunerol, nebudu ho jíst ani dnes". Jenže strýc netuší, že dnes je margarín něco zcela jiného než před šedesáti pěti lety, ba než i v devadesátých letech minulého století. Roztíratelné rostlinné tuky mají dnes nejen jinou chuť a texturu, ale mají i jiné složení. Zatímco máslo má vždy stejné složení, není margarín jako margarín - jak tedy poznat kvalitní?

Co obsahuje kvalitní margarín Kvalitní margarín je dnes tedy rozhodně zdravou potravinou. Při jeho výběru se však zaměřte na složení, nevybírejte margaríny, které obsahují palmový nebo kokosový tuk (mají vysoký podíl nezdravých nasycených mastných kyselin a kvůli palmovému se navíc kácejí pralesy). Podrobně si tedy prostudujte složení, margaríny se mohou lišit obsahem soli, obsahem jednotlivých mastných kyselin. Z nich je podle webu Vím, co jím nejdůležitější věnovat pozornost polynenasyceným mastným kyselinám omega 3 a omega 6, které jsou potřebné například pro normální růst a vývoj dětí. Tyto kyseliny také pomáhají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi, Pokud si nechcete studovat složení, dejte na odborníky. "Za iniciativu Vím, co jím doporučujeme výrobky Rama a Flora, které jsou označeny logem (Vím, co jím)," udávají odborníci z této iniciativy.

Co obsahuje máslo? Máslo je vyrobeno ze sladké nebo zakysané smetany. Má stejné množství vitamínu A a D jako margarín, ten však obsahuje více vitamínu E než máslo. Máslo však obsahuje vysoké procento špatných tuků - nasycených mastných kyselin a trans mastných kyselin. Jejich přílišná konzumace může způsobit vysokou hladinu cholesterolu v krvi a srdečně - cévní onemocnění. "Na rozdíl od másla nebo sádla kvalitní margaríny, vyrobené z rostlinných olejů a tuků, neobsahují cholesterol. Mají i vyvážené složení mastných kyselin s vysokým podílem polynenasycených mastných kyselin," cituje web Vím, co jím dietoložku Karolínu Hlavatou. Co tedy volit, máslo nebo margarín?

Máslo nebo margarín? Vysvětlili jsme si, že kvalitní margarín je zdraví prospěšnou potravinou. Ale i máslo obsahuje důležité vitamíny, navíc většině lidí více chutná. Čemu tedy dát přednost? Pokud jste zdraví, nemáte problém s cholesterolem, pak si vyberte to, co vám více chutná nebo vyhovuje. Samozřejmě důležité je pravidlo "všeho s mírou". Proto i tak je dobré mít doma oba tuky a jejich používání střídat. Pokud však bojujete s vysokou hladinou cholesterolu v krvi, trpíte vysokým tlakem, cukrovkou či chorobou cév, "vsaďte na margarín a máslo raději úplně vynechejte," doporučuje web Vím, co jím.