Maso na špejli je vděčné: Zkuste krevety nebo kuřecí kousky s citronem

Máte chuť upéct si maso venku na grilu? Nebo aspoň ochutnat lákavé kousky z trouby? Dejte si je právě teď.

Hovězí špíz s ostrou omáčkou

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

2 lžičky římského kmínu

šťávu ze 2 limet

500 g steakového hovězího masa

1 cibuli

1 červenou a 1 žlutou papriku

NA OMÁČKU:

1 šalotku

3 stroužky česneku

1 malý svazek koriandru nebo hladkolisté petržele

2 lžíce oregana

4 lžíce olivového oleje

4 lžíce červeného vinného octa

1 červenou chilli papričku

POSTUP:

Do mixéru dejte šalotku, česnek, bylinky a olej, vše rozmixujte a 1,5 lžíce schovejte na později. Do mixéru přidejte ocet, chilli a 1 lžíci vody, rozmixujte a nechte vychladit. Do misky s oddělenou omáčkou přidejte římský kmín a šťávu z limety a směsí potřete maso nakrájené na kostky. Promíchejte a nechte 2 hodiny odležet. Cibuli a obě papriky nakrájejte na čtverce nebo větší kusy a promíchejte s trochou zbývající omáčky. Pak napichujte střídavě maso a zeleninu na špejle a grilujte ze všech stran po 1–2 minutách, v troubě při 200 °C pečte 15 minut, maso aspoň jednou obraťte. Omáčku podávejte jen tak nebo ji vmíchejte do jogurtu.

TIP: Zeleninu stačí omáčkou jen potřít nebo ji vynechat a použít až k dochucení jídla. Část omáčky použijte jako marinádu, zbytek jako dip.

Grilované krevety na špízu

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

1/2 šálku cukru

kůru a šťávu z 1 citronu

1 lžičku pálivé chilli pasty (sambal oelek)

1 lžíci rybí nebo ústřicové omáčky

500 g velkých krevet

hrst hladkolisté petržele

POSTUP:

Cukr a citronovou šťávu zahřejte v rendlíku, až se cukr rozpustí. Pak vmíchejte kůru, chilli pastu, rybí omáčku, podle chuti přidejte sůl. Krevety napíchněte na špejle, posolte a dejte na gril. Potírejte je omáčkou a z každé strany opékejte asi 1 minutu nebo než zrůžoví. Podávejte se zbylou omáčkou, posypané nasekanou petrželkou.

TIP: Krevety můžete (bez špejle) připravit i na pánvi, bude to velmi rychlé. Opékejte je jen po několika kusech tak, aby se restovaly, ne nedusily.

Masové šišky se zeleninou

Můžete použít mleté hovězí, jehněčí nebo tmavé krůtí maso

POTŘEBUJETE (na 6–8 porcí):

1 kilo tučnějšího masa

1 středně velkou cibuli

1 šálek nasekané hladkolisté petržele

2 lžíce olivového oleje

2–3 lžičky směsi koření (arabská, libanonská)

špetku skořice

1 stroužek česneku

sůl a čerstvě mletý pepř

2 červené cibule

2 červené papriky

1 menší cuketu

olej na potření

POSTUP:

V míse smíchejte mleté maso, najemno nasekanou cibuli, petržel, olej, koření, utřený česnek, sůl a pepř. Utvořte soudržnou hmotu a z ní udělejte podlouhlé šišky. Napíchejte je na špízy a dejte na hodinu až den odležet do lednice. Pak šišky potřete olejem a pečte je na mírnějším grilu asi 12 minut, v troubě při 200 °C asi 25 až 30 minut. Zeleninu nakrájejte na kousky, pokapejte ji olejem, posolte a pečte v grilovací misce vedle masa nebo v troubě stejně dlouho jako maso.

TIP: K zelenině přidejte pár snítek bylinek.

Kuřecí kousky s citronem

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

12 snítek tymiánu

2 lžičky citronové kůry

2–3 lžíce citronové šťávy

sůl

5 lžic olivového oleje

8 kuřecích stehenních řízků

citron a limetu k podávání

olej na rošt

POSTUP:

Tymián odrhněte a smíchejte ho s citronovou kůrou, šťávou, solí a olejem. Maso nakrájejte na delší proužky. Marinádu vlijte do pevného plastového sáčku, přidejte proužky masa, promněte, aby se marinádou všechno dobře obalilo, a dejte do lednice odpočinout, čím déle, tím lépe. Pak maso napíchejte cik cak na špejle a na olejem potřeném roštu pečte špízy 6 až 8 minut (v troubě při 200 °C asi 20 minut). Podávejte se skrojky citrusů, aby si každý mohl maso ještě dochutit.

TIP: Dřevěné špejle před napichováním namočte alespoň na půl hodiny do vody, aby na ohni nehořely.