Masopust ve světě: Kde se slaví a jak?

Původ a vývoj masopustu

Jelikož je ukončení masopustu spojeno s Velikonocemi, mohlo by se zdát, že je masopust další křesťanskou oslavou. Zmínky o masopustu však můžeme najít už ve starověku, kdy Římané slavili podobný svátek. Období konce zimy a příchodu jara bylo vždy spojeno se zábavou, kdy si páni na krátkou chvíli vyměnili své místo se sluhy. Také staří Germáni v tomto období vyháněli z vesnice zlé démony a duchy zimy. Všichni velkými oslavami a bohatě naplněnými stoly vítali pomalu přicházející jaro.

Masopust není o držení půstu a odříkání se masa, jak by jeho název mohl napovídat. Je to naopak období velkého přejídání se a pití alkoholu. Celé vesnice vždy ožívaly, slavily, tancovaly, všude byl smích, zábava a chybět nemohly masky. České počátky masopustu sahají až do 13. století. Průvody na Hlinecku ve východních Čechách mají tak krásnou tradici, že byly v roce 2010 zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

