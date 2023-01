Masopustní karneval v posteli: Tyto sexy kostýmy vás při milování rozpálí

Než se pustíte do hraní někoho jiného, stanovte si s partnerem hranice. Předem se pobavte o všem, co by vám bylo nepříjemné. Poté si vzájemně vyměňte nápady a touhy. Až se domluvíte, jaké kostýmy si pořídíte, vašemu soukromému hraní nestojí nic v cestě. Chystané scénce klidně přizpůsobte ložnici. Zkuste naaranžovat prostředí tak, abyste se lépe vžili do děje. Pokud se rozhodnete si společné hrátky natočit, což můžete později využít k dalšímu společnému vzrušení, dejte pozor, aby k záznamu neměl přístup nikdo kromě vás, předejdete mnoha nepříjemnostem.

Je to poprvé…

Podle sexuologů partnery často vzrušuje představa nejen o tom, že se vidí poprvé, ale také přímo o jejich „novém“ prvním sexu. Když si se svým protějškem zahrajete na to, že pro jednoho z vás, nebo dokonce pro oba jde o první milování, otevře vám to nové možnosti. Je to pro vás šance dát si znovu a opakovaně najevo, co se vám skutečně líbí, ale například i to, čeho se v intimitě dosud obáváte. Nehledě na to, že na věc budete muset jít pomaleji, což je více vzrušující. Když se do role vžijete, ucítíte zase to pověstné šimrání, nezkrotnou vášeň a vzájemnou touhu.