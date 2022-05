Masturbace už není hříšná: Kde a jakým způsobem se nejčastěji ukájíme?

Sebeukájení už naštěstí dávno není téma, kterým byste někoho pohoršovala, a hrátkám se svým tělem se oddává stále více žen. Pro zdravý sexuální život a sebepoznání je masturbace důležitá a není důvod se za ni stydět. Jak jsme na tom se sebeuspokojováním?

Masturbace není hřích Přestože v minulosti bylo sebeuspokojování považováno za hříšnou a zdraví nebezpečnou praktiku, dnes jej lidé vnímají jako příjemnou a běžnou součást svého sexuálního života. O něco více se o masturbaci mluví v souvislosti s muži, ženy však v tomto ohledu rozhodně nijak nezaostávají. Podle nedávného průzkumu časopisu GLAMOUR mezi více než tisícovkou žen jich masturbuje celých 91 %. Více než třetina tak dokonce činí dvakrát až pětkrát do týdne. „Zhruba 8 z 10 žen k masturbaci nejčastěji stačí vlastní ruka, 67 % žen někdy použije vibrátor,“ komentuje výsledky průzkumu Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který testuje a prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou. Jaké triky při masturbaci radí pornoherečka? Podívejte se na video:

Ideální cesta k ženskému orgasmu Díky masturbaci si my ženy rovněž snadněji a častěji dopřáváme orgasmu, kterého většina z nás při běžné vaginální penetraci dosahuje málokdy: dle uvedeného průzkumu při masturbaci vždy vyvrcholí 67 % žen. Naproti tomu při sexu s partnerem dosáhne orgasmu téměř čtvrtina žen jen vzácně. Není novinkou, že potřebujeme pro vyvrcholení delší a pestřejší stimul než jen „obyčejný“ vaginální sex. Při masturbaci máme ideální možnost svým vlastním tempem prozkoumávat, co nám dělá dobře a co pro svůj orgasmus potřebujeme. Podívejte se na grafiku, jak často a kde masturbujeme. Po najetí na jednotlivé body se vám zobrazí celý text. Nebo se můžete překliknout mezi: Muži, ženy, celkem.

Masturbací k lepšímu sexu Masturbace může mít pozitivní vliv i na váš partnerský sexuální život. Díky ní se totiž naučíte lépe poznávat svoje tělo a informace můžete předat partnerovi, který je při milování zužitkuje. Zatímco se budete věnovat sama sobě, prozkoumejte pomocí prstů, jaký tlak i rychlost při dráždění klitorisu je pro vás to pravé ořechové, totéž pak opakujte uvnitř vaginy. Pomocí masturbace také můžete oddálit svůj orgasmus, aby ten závěrečný byl co nejintenzivnější! Doveďte se až na pokraj vyvrcholení a pak si dejte pauzu. Samozřejmě ne na kávu, ale chvíli se drážděte po jiných místech těla, kde to máte ráda. Vyzkoušejte oddálení několikrát za sebou, abyste viděla, jak to váš orgasmus zintenzivní. Poté toto kouzlo předveďte partnerovi. Nemáte partnera? 5 zaručených tipů, jak si vylepšit chvilky pro sebe masturbací Chybí vám sex a na obzoru není momentálně žádná šance, že byste se ho…

Masturbační stigma „Ženy o masturbaci příliš otevřeně nehovoří, a to zejména kvůli kulturnímu stigmatu, které kolem ženské sexuality stále panuje. Zatímco u mužů společnost masturbaci vnímá jako něco zcela normálního, na masturbující ženu se dosud často pohlíží jako na neukojitelnou nymfomanku či single zoufalkyni. A to je potřeba změnit,“ říká Adam Durčák. Jeho slova potvrzují i výsledky průzkumu: 83 % žen skutečně zmiňované stigma pociťuje a 87 % by si přálo, aby byla společnost vůči ženské sexuální touze otevřenější. Erotické hrátky ve sprše: Jak si sama udělat dobře za pomoci proudu vody? Masturbace ve sprše není pro mnoho z vás žádnou novinkou, možná ale…