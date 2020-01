Mata Hari: Díky čemu Holanďanka s malými prsy okouzlila všechny muže?

V jejím mrtvém těle se po popravě z dvanácti výstřelů našly jen tři kulky. Na tehdy jednačtyřicetiletou nejslavnější špionku světa a orientální tanečnici Matu Hari tedy v říjnu 1917 na vojenském cvičišti skoro nikdo z popravčí čety evidentně nemířil.

Obyčejný život Tak dlouho spřádala legendy, až se jednou z nich nakonec stala. Lidem říkala, že se narodila v jižní Indii do velmi vznešené rodiny. Tvrdila, že ji ve třinácti letech unesl anglický důstojník a oženil se s ní. Skutečnost byla poněkud obyčejnější. Mata Hari se narodila jako Margaretha Geertruida Zelleová v Nizozemí obyčejnému kloboučníkovi. Ten zkrachoval a poté, co mu zemřela manželka, péči o rodinu vůbec nezvládal. Děti tak vyrůstaly u příbuzných. Když bylo Margaretě osmnáct, vdala se za devětatřicetiletého kapitána nizozemské armády, s nímž se seznámila na inzerát. Spolu pak odcestovali na Jávu a Sumatru.

Smůla na muže Manželství s o dvacet let starším mužem ale nebylo z nejšťastnějších. A když jim zahynul na tropickou horečku jejich jediný syn Norman John, rodina si sbalila věci a vrátila se v roce 1902 zpátky do Evropy. Ani to ale manželství, z něhož vzešla ještě dcera, nepomohlo. Po rozvodu začala Margaretha řešit, jak se uživit. A tak odjela do Paříže. Žila tu, spíš živořila, s jedním malířem. Moc se jí nedařilo, a tak se na čas vrátila do Holandska. Ani tady neměla stání a zase se vrátila do Paříže, kde se chvíli živila jako cvičitelka koní.

Žena s bujnou fantazií O dva roky později už se v cizině živila jako orientální tanečnice Mata Hari. Její taneční číslo na dobročinném večeru Francouze okouzlilo. A nejen tanec, ale i její orientální vzhled a sexappeal. Začali ji zvát na soukromé taneční seance. Zpočátku svou taneční nedokonalost „překryla" tím, že vystupovala v poloprůhledném závoji, který v průběhu odhodila. Kdo by se v tu chvíli zabýval uměleckou kvalitou tance? Byl začátek minulého století a nahota byla velké tabu. Muže fascinovala legenda, kterou o sobě šířila. Tvrdila tehdy, že se narodila jako javanská princezna a v dětství sledovala kněžky v domorodých chrámech při rituálních tancích. Tohle chtěli všichni vidět, a tak její popularita strmě stoupala.

Slabost pro uniformy Omotala si okolo prstu kdekoho, dostala se do těch nejvyšších obchodnických i politických kruhů. K jejím milencům patřili ti nejvlivnější z nejvlivnějších. Největší slabost ale měla pro muže v uniformách. V roce 1906 dokonce získala angažmá ve Vídni na klasické scéně. Jenže to už bylo na orientální tanečnici a její schopnosti trošku moc, a tak se zase vrátila zpátky do Paříže.

Osud utahuje smyčku Na začátku první světové války za ní přišel Karl Kramer, německý konzul v Haagu a prostředník německé výzvědné služby s nabídkou na spolupráci za neuvěřitelných dvacet tisíc franků. Mata souhlasila a dostala i tři lahvičky s neviditelným inkoustem. Stala se z ní špionka s krycím jménem H 21. Jenže pro ženu zvyklou vymýšlet si neuvěřitelné historky tahle „práce" moc nebyla, protože si nedokázala dávat pozor. Nebyla si ani vědomá dopadů, které její „schraňování důležitých informací" může ve výsledku způsobit. Už po roce začali Matu Hari sledovat a podezřívat ze špionáže nejen Francouzi, ale i Angličané. Navíc výsledky její práce nebyly nijak ohromující. Mata Hari sice uměla vystupovat jako dáma velkého světa, nicméně nebyla schopna rozlišit, která informace je důležitá.