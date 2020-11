Máte opravdu hlad, nebo se jen nudíte? Takhle to poznáte!

Co je to vlastně hlad? Hlad může být těžké definovat, protože jsou ve hře hormony, které v těle spouští různé biochemické procesy, plus svou roli hrají další fyzické reakce. Obecně ale lze říct, že existuje hlad fyzický a psychický. Fyzický hlad můžeme popsat jako snahu našeho těla jíst, abychom přežili, zatímco psychický hlad je založen spíše na chuti nebo vnějších podnětech.

Spouštěče emočního hladu

Jsou to především emoce – stres, nuda, hněv, stud či radost. Jíme při něm automaticky a bezmyšlenkovitě, jako bychom jeli „na autopilota“. S jídlem jsou spojené mnohé oslavy a události, rodiče nás odměňovali jídlem, a proto v sobě máme silně ukotvené propojení jídla a příjemného pocitu. „Proto když cítíme stres nebo strach nebo se nudíme, jídlo je vždy připravené nás uchlácholit. Jídlo neodmlouvá, vždy udělá to, co chceme my. Proto je to tak jednoduché řešení našich bolístek na duši,“ říká psycholožka a koučka Jitka Nesnídalová.