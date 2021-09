Máte pocit, že odrazujete muže? Možná děláte tyto chyby

Všechno mu hned prozradíte

Jste upovídaná a zvědavá a máte pocit, že byste vy dva o sobě měli hned vědět úplně všechno? Velká chyba, která může být opravdu fatální. Vždyť co by měl muž pak objevovat a proč by měl mít chuť se s vámi zase brzy potkat, když mu na prvním rande prozradíte úplně všechno? Dávkujte informace raději postupně. Nesnažte se muže ihned zahltit vším, co se týká vašich předchozích vztahů nebo soukromých či rodinných problémů. Buďte trochu tajemná. Dejte mu šanci, ať vás může poznávat i postupně objevovat.

Má cenu se na prvním rande dělat lepší? Podívejte se na video: