Máte pocit, že vám doma straší? Takto poznáte, že jde o poltergeista!

Pokud máte podezření na Poltergeista, je třeba si ujasnit, co vlastně tento jev je a čeho se týká. Podle specialistů na paranormální aktivity jde o telekinezi a psychologický efekt. Oboje u vás v domácnosti pravděpodobně generuje nějaká osoba. Situace, při které se samy přesouvají nebo mizí věci a dějí se další nevysvětlitelné události, bývá způsobena psychickým stresem, emocionálním vypětím nebo neshodami v rodině. V prvé řadě se snažte zjistit, kdo je původcem. Daný jedinec bude potřebovat odbornou pomoc psychoterapeuta, popřípadě zároveň odborníka na abnormální a nevysvětlitelné jevy.

Prvním znakem toho, že se u vás doma něco děje, je mizení a přemisťování věcí bez vašeho přičinění. Existuje pro něj dokonce termín nazvaný fenomén mizejícího objektu. Odkládáte po příchodu z práce klíče od bytu zásadně vždy na stejné místo, ale poté co se na minutu otočíte, už nejsou tam, kde jste je nechala? Může se také stát, že je budete marně hledat, abyste je jen o pár dnů později nalezla opět na jejich původním místě. Nacházíte věci tam, kam byste je nikdy a za žádné situace nedala? V tom má pravděpodobně prsty poltergeist!

Myšlenka znovuzrození je stará více než tři tisíce let. Objevuje se…

Většina dětských hraček je roztomilá a rádi by si s nimi hráli mnozí…

Stejně to je se samovolným spouštěním dávno rozbitých či vybitých věcí, například hraček. Mnoho jedinců už popsalo zkušenost, kdy se jim sama od sebe spustila hračka, například hrací panenka na baterky. Když si ovšem mysleli, že jde pouze o vadu hračky, baterie vyjmuli. O pár minut poté se ale znovu spustila...

Registrujete u vás doma pravidelně nevysvětlitelné kroky či zvuky, když není poblíž nikdo, kdo by mohl být jejich reálným vykonavatelem? Slyšíte bouchání a klepání, kdykoliv jste sama doma? Rozhodně se u vás děje něco zvláštního, nemusí ale hned jít o řádění ducha.

Někdy zajde Poltergeist mnohem dál. Například, když potomci vidí, jak se s partnerem dohadujete a vzájemně soupeříte, může se stát, že se fyzické a psychické násilí projeví na nich samotných. Mohou se u nich objevit nečekané bolesti nebo nevysvětlitelné škrábance, které si nezpůsobili. Projevit se mohou i jako úder od neviditelné ruky do obličeje. Naštěstí jsou tyto útoky velice vzácné. I tak byly některé případy zaznamenány, jsou známé jako The Bell Witch a Amherst poltergeist.

Rozdíly mezi strašením a Poltergeistem

Nepleťte si Poltergeista se strašením ani s výskytem duchů. I když mnohé projevy mohou být stejné, je tu několik rozdílů, které se ovšem jen těžko rozlišují. Pozvěte na návštěvu odborníka na paranormální jevy, který pomocí pátrání dokáže rozpoznat, co se u vás doma děje. Poznávacím rysem Poltergeista je i to, že události trvají pouze krátce, většinou pouze několik dnů, maximálně týdnů. Poté většinou samy odezní. Případy, kdy by se divné věci děly několik měsíců a déle, jsou u Poltergeista ojedinělé.

Důležité je také podotknout, že v případě Poltergeista jde o zvláštní psychickou energii a telekinezi, kterou nevědomky spouští někdo z jedinců se silnými psychickými problémy často zapříčiněnými stresem, kteří v domácnosti žijí. Zatímco v případě ducha jde o duši někoho zemřelého, která ještě nenašla klid nebo také o zvláštní démonickou entitu.