Co je online nevěra?

Online nevěra už dlouhou dobu není úplně cizí pojem. Jde o situaci, kdy člověk udržuje poměr s druhou osobou, který se ale odehrává pouze ve formě internetové komunikace. Neexistuje však přesná definice nevěry na internetu. Stejně jako je tomu v případě běžné nevěry, tak i v online světě platí, že nevěra je to, co za nevěru považuje ten druhý. Pro někoho je nevěra, když si partner píše lechtivé zprávy s cizí osobou, a pro jiného je v pohodě třeba i virtuální sex. Neznamená to však, že by taková nevěra byla neškodná. Často dokáže zničit i pevné a dlouholeté vztahy. Jak ji odhalíte u partnera?