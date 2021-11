Nespavost je nepříjemná, zvláště když jí trpíte téměř každý den. Bez kvalitního spánku nemůžete stoprocentně fungovat, natož dělat věci, které byste chtěli. Zkuste vyřešit nespavost a problémy se spánkem na základě vašeho zvěrokruhu.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Beranům pomůže proti nespavosti klid před usnutím. Minimálně tři hodiny před tím, než ulehnou do postele, by neměli cvičit ani se věnovat nějaké fyzicky náročnější aktivitě. Berani jsou energické znamení, a čím více energie načerpají navečer, tím hůře se jim bude usínat. Nebezpečné chrápání? Co odhalí spánková laboratoř o kvalitě spánku. Podívejte se na video:

Býk (21. 4. – 21. 5.) Býkům udělá dobře před spaním, když se naloží do teplé (ne horké) vany nebo si dají příjemnou aromaterapeutickou masáž s éterickými oleji. Ideální je levandule, která jim hezky voní, navíc má zklidňující účinky. Býci si mohou taky nakapat několik kapek levandule za zápěstí či na polštář. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Blíženci, jestli chcete spát, musíte bezpodmínečně vyhodit z ložnice vše, co vás může rušit. Nesmíte tam mít televizi, počítač ani tikající hodiny. Telefon si nechte v jiné místnosti a vypněte si veškerá upozornění. Jestli chtějí Blíženci dobře spát, měli by před spaním číst, ovšem ne žádný napínavý thriller, raději nějakou romantiku nebo poezii. Milenky podle horoskopu: Vodnářky experimentují, Váhy jsou nejisté 1 Hvězdy mohou ovlivnit nejen povahu, ale i temperament a sexuální…

Rak (22. 6. – 22. 7.) Raci by měli poslouchat před spaním meditační nahrávky, nejvhodnější jsou pro ně zvuky moře nebo deště. Mohou si též pouštět klidnou hudbu, soustředit se na své dýchání a nemyslet na nic, co jim způsobuje stres nebo obavy. Osm podob našeho horšího já. Vy snad nezávidíte a nepomlouváte? Ale ano, jen to přiznejme. Každá z nás alespoň jednou za život…

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lvům pomůže proti nespavosti nějaký teplý nápoj před usnutím. Nejvhodnější jsou heřmánkový čaj nebo teplé mléko s medem (pokud nemají nesnášenlivost laktózy). Popíjení teplého nápoje (ne horkého) pomůže Lvům, aby se uvolnili a připravili se na spánek. 6 večerních rituálů, které vám pomůžou hubnout Co kdybyste mohla hubnout jen díky tomu, že změníte svoje večerní…

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny se pokoušejí bojovat s nespavostí různými způsoby. Nejprve uklidí důkladně ložnici, protože nepořádek je irituje. Pak se musí ujistit, že teplota v místnosti je „tak akorát“, že mají dobou matraci a postel umístěnou na správném místě. Samozřejmě, že tohle všechno jim bude trvat tak hodinu, takže možná mezitím usnou. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Váhy by si měly hlídat příjem kofeinu, a to během celého dne, nejen před spaním. Příliš moc kávy jim rozhodně nepomůže. Pozor ale, netýká se to jen kávy, ale také černého čaje (i tein obsažený v čaji může zhoršovat nespavost) a čokolády. I s ní by měly být Váhy opatrné. Manželé podle horoskopu: Se Střelci si užijete peníze, s Býkem plánování 1 Chodíte spolu, klape vám to, ale už jste mnohokrát slyšela, že se…

Štír (24. 10. – 22. 11.) Štíři by se měli zaměřit na konzumaci potravin bohatých na melatonin a jíst je během večeře nebo těsně před spaním. Jsou to banány, třešně, ovesná kaše, rýže (nejlépe hnědá), zázvor a červené víno (s alkoholem ale raději opatrně, když toho vypijete moc, neusnete taky). Tvorbu melatoninu podporují taky mléčné výrobky, ořechy, ryby či vejce. Obecně pro Štíry platí, že by měli večeřet lehce. Naučte se meditovat a získejte z vesmíru, co chcete. Jak na to? Říká se, že když si něco hodně přejete, splní se vám to. Ať chcete…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Střelci by se měli vyvarovat před spaním konfliktů a hádek. Jakýkoli spor je vytočí a nejsou pak schopní usnout. Do toho ovšem spadá i monitoring médií a sociálních sítí – vše, co je může rozrušit, má negativní vliv na spaní. Střelci potřebují uvolnit napětí, takže je nutný klid a relaxace. Dělej mrtvou! Absurdní sexuální rady pro vdané ženy v 19. století! 30 11 Byl sex dříve tabu? Určitě ne, jen společnost možná byla navenek…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Kozorozi se tak urputně snaží usnout, že počítají ovečky a zkouší cokoli, ale právě to je pro ně ještě horší. Jakmile totiž ztratí nit a zapomenou, kolikátou ovci už spočítali, vrátí se na začátek a jde to od začátku. Pro ně je vhodnější, když vstanou a budou si chvíli číst nebo pohladí kočku či si zapíšou nějaký nápad do deníku. Co říká životní číslo o osudu vašeho dítěte? Bude to vůdce, nebo kreativec? 5 Pokud věříte numerologii, pak víte, že čísla nelžou a určují naši…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Vodnáři potřebují k dobrému spánku dostatek vitaminu D, tedy každodenní procházky venku, kdy uvolní svoje tělo. Jim nejvíc pomáhá přírodní světlo, které vyrovnává hladinu melatoninu (hormonu, který přispívá ke spánku) a kortizolu v těle (kortizol je stresový hormon). 8 důvodů, proč muži zahýbají, i když jsou doma spokojení 5 Nevěra ve vztazích není nic neobvyklého. Podle studií si zahýbá každý…