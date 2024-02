Máte v pořádku čakry? Blokovanou čakru mohou léčit vůně nebo zenová hudba

Přestože je nevidíte ani si na ně nemůžete sáhnout, nejde o žádné výmysly nebo kouzla. Čakry zná lidstvo od nepaměti a mnoho alternativních lékařů a léčitelů s nimi pracuje i dnes.

Slovo čakra pochází ze starověkého jazyka sanskrt rozšířeného v Indii a jihovýchodní Asii. Volně se dá přeložit jako disk nebo kruh. Jde o centra v lidském těle, která dokážou přijímat energii, určitým způsobem ji transformovat a opět vyzařovat ven.

Žádná z čaker není ostrovem sama pro sebe. Všechny jsou naopak propojeny a člověk je zcela zdráv a plný energie jen tehdy, když fungují všechny do jedné. Blok nebo omezení jedné čakry negativně ovlivňuje i ty ostatní. A samozřejmě to má dopad na naše zdraví, a dokonce i chování. „Podle čaker se diagnostikovaly choroby už před tisíciletími ve staré Číně a dělá se to dodnes. I u nás pomohla nejednou tato metoda lidem, s jejichž potížemi

si klasičtí lékaři nevěděli rady,“ říká Václav Hladký, odborník na ajurvédu, neboli celostní medicínu.

Musí vibrovat

Základních čaker je celkem sedm a jsou umístěné nad sebou v blízkosti žláz s vnitřním vyměšováním. Rezonují každá o jiné frekvenci a mají různé barvy. Každá čakra má skutečně své vlastní energetické vibrace. Jestliže se její vibrování zpomalí – kupříkladu strachem, nemocí nebo stresem – naruší se její rovnováha. „Takové čakry pak v těle vytvářejí bloky, které brání zdravému proudění energie. To se může projevit onemocněním tělesných orgánů a špatným psychickým stavem. Proto je třeba čakry odblokovat,“ vysvětluje léčitel.

Pomůže kyvadlo

Objevit zablokovanou čakru pomůže léčiteli nejčastěji kyvadlo. Jak? Kyvadlo se přiblíží k čakře a místo opisování kruhu (to když čakra funguje, jak má) se jen komíhá ze strany na stranu nebo se prakticky nehýbe. Zkušení léčitelé poznají zablokovanou čakru i podle aury nebo podle cítění rukama. To ale už vyžaduje větší nácvik a hlavně zkušenost. „Teprve když zjistíme, která čakra potřebuje uvolnit, můžeme ji začít harmonizovat do původního stavu,“ vysvětluje další postup Václav Hladký.

Čím ji odblokovat?

Dát čakru do pořádku a opět ji zharmonizovat můžeme například pomocí meditace, hudby, vůně, pomáhají i nošení minerálů v blízkosti blokády nebo jednoduché mantry, které si v klidu říkáme nahlas několikrát za sebou. Bloky uvolňují i světlé a zářivé barvy –každá čakra má tu svou. Vjem barev je nejlepší prociťovat při meditaci, představovat si je a „koupat“ se v nich. Taky se můžete v barvách čaker, které jsou zablokované, oblékat nebo můžete pít ovocné nebo zeleninové šťávy patřičných barev. A která hudba je nejlepší? „Zenová, sakrální nebo new age,“ doplňuje odborník.

1/KORUNNÍ ČAKRA

bílá

V této čakře proudí životní síla, která oživuje všechny čakry podél páteře, a rozesílá tak energii.



2/ČAKRA ČELA

Indigově modrá

V takzvaném třetím oku sídlí naše vyšší duchovní síly, intelekt, intuice, inspirace... Tuto čakru najdete uprostřed čela mezi obočím a má indigově modrou barvu.

3/KRČNÍ ČAKRA

světlejší modrá

Tato modrá čakra pomáhá samostatnosti a seberealizaci. Nachází se v centru lidských vyjadřovacích schopností. Najdete ji v oblasti krku a šíje.

4/ČAKRA SRDEČNÍ

smaragdově zelená

Díky této čakře jsme schopni vciťovat se do pocitů druhých lidí, soucítit s nimi, pochopit je. Je bránou do naší duše, protože v ní sídlí pocity opravdové a hluboké lásky. Je uprostřed hrudi. Její páteřní umístění je nad pátým hrudním obratlem. Má zelenou barvu se smaragdovým odstínem.

5/ČAKRA NA HRUDI

žlutá

Tato čakra ovlivňuje naše nižší emoce: strach, žárlivost, vztek. Je naším centrem síly, přes ni přijímáme sluneční energii, která nám také dodává vitalitu. Nachází se přímo u hrudní

kosti – u solárního plexu.

6/SAKRÁLNÍ ČAKRA

oranžová

Sakrální čakra v břiše je v pořadí druhá a je centrem čistých emocí, sexuální energie a tvořivé, rodící se síly. Má zásadní vliv na mezilidské vztahy, orgány – v břiše a kolem pupku.

7/KOŘENOVÁ ČAKRA

červená

Představuje pozitivní postoj k životu. Je energií aktivity a tvořivosti, dává sílu prosadit své já, vybudovat si pevnou a stabilní existenci. Najdeme ji u kostrče, konečníku, močového měchýře a pohlavních otvorů.