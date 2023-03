Mate vás ajťácký žargon? Tento slovníček vám pomůže porozumět odborníkům na počítače

Nové pojmy v každodenní praxi

Některé IT výrazy natolik zdomácněly, že se staly běžnou součástí našich každodenních rozhovorů i psaných textů. Asi nikdo nepoužije místo

e-mailu výraz elektronická komunikace, místo spamu nevyžádaná pošta nebo jen těžko řekne „naboural se mi do počítače“, když lze jednoduše použít slovo hacknout.

„Používání IT slangu může být pro začátečníky v oblasti ICT nezvyklé. Není ale těžké si na nové pojmy zvyknout, zvlášť když je bude člověk používat v každodenní praxi. Spousta pojmů vychází z angličtiny, takže pokud nemáte s tímto jazykem problém, rychle pochopíte i původ a souvislosti IT žargonu,“ komentuje Marian Hurta, CEO a spoluzakladatel společnosti Engeto, specializující se na IT kurzy.

Pokud ale s angličtinou příliš nekamarádíte, nevadí. Sestavili jsme pro vás přehled základních pojmů, které vám pomohou se v IT žargonu zorientovat.

