Mayský horoskop na rok 2021: K jakému znamení patříte a co vás čeká?

Mayská kultura měla vysoce vyvinutou astronomii, dokonalý kalendář zvaný haabský, který zachycuje změnu ročních období, měsíců a běh let. Mayové praktikovali i astrologii: Existuje devatenáct mayských hvězdných znamení, která symbolicky představují změnu ročních období. Pro každé znamení existují určité osobnostní rysy, které formují váš život i vaši duši. Co vás tedy v roce 2021 čeká podle mayského kalendáře?

V roce 2021 se budete muset především podívat pravdě do očí. I když je někdy lepší přehlížet to, co je nepříjemné, protože z toho máte strach, život není jen černobílý. Je zapotřebí odvahy k tomu, abyste se pravdivě postavili všem životním výzvám. Život je o rovnováze a k harmonii je důležité naučit se akceptovat i to, co není zrovna příjemné. Přiznejte si, kde se ve svém životě nacházíte, a pusťte to, co pro vás není prospěšné. Věřte, že láska se nachází i ve tmě.

V roce 2021 bude důležité, abyste věřili sami sobě a ujistili se, že nedovolíte, aby jakékoli zklamání ovlivnilo vaši schopnost posunout se vpřed a vytvořit nový plán. Obvykle hledáte rizika a nová dobrodružství, ale někdy jste na sebe až příliš tvrdí, zvláště pokud máte pocit, že jste selhali. I vy se musíte naučit přijmout pády a nezdary jako součást života. Opusťte vše, co nešlo podle plánu, a začněte každý den, jako by vše bylo poprvé.

Jste flexibilní a přizpůsobiví. Světlo je jedním z vašich symbolů, protože časné ranní hodiny jsou pro vás nejlepší dobou. Jste ranní ptáčata a ráno máte nejvíc energie, která postupně během dne ustupuje. Naplánujte si tedy svoje aktivity na ranní dobu, abyste využili svého největšího potenciálu. Jste schopni dosáhnout téměř všeho, co si usmyslíte, a to celkem snadno. Aktivně vyhledáváte nepohodlné a málokdy vás omezuje vaše komfortní zóna. Máte mnoho podob, podobně jak to symbolizují různá stádia života žáby, doma, na zemi i ve vodě – můžete chodit mezi světy.

V roce 2021 je důležité, abyste nezůstali „zaseknutí“ ve svém vnitřním světě. Prospěje vám, když se pokusíte stýkat i s ostatními, a překonáte tak vnitřní stres. Uvědomte si, že někdy je dobré přece jen se trochu pootevřít a nechat nahlédnout ostatní do vašeho světa. To bude váš úkol pro tento rok. Čekají vás krásné okamžiky a zážitky ve spojení s druhými lidmi.

V roce 2021 budete mít šanci roztáhnout křídla a letět skutečně až do oblak. U většiny z vás nebyl uplynulý rok rokem, kdy byste mohli poznávat nové věci, lidi a místa, ale v roce 2021 se energie bude pomalu posouvat k lepším vyhlídkám. Každopádně už loni jste se naučili několik cenných lekcí o tom, jak lze vytvořit vlastní štěstí, a to využijete i letos při vytváření nové kapitoly života. A nebudete muset ani daleko cestovat, štěstí najdete i doma.

V roce 2021 pro vás bude právě pravda velmi důležitá. I když víte, že být za každou cenu upřímný, je pro vás důležité, jsou chvíle, kdy se to jeví jako obtížné. V letošním roce budete požádáni, abyste svůj život zintenzivnili jiným způsobem, než jste dosud byli zvyklí, a abyste si skutečně uvědomili, kým jste. Je to rok, kdy se nebudou hrát žádné hry, ale taky rok, kdy si uvědomíte fakt, že nemůžete udělat radost každému. Dozvíte se také, kdo je skutečně vaším přítelem a kdo je proti vám.

Lidé narození v tomto znamení mají silné vazby k vodě a ohni. Nejsilnějším zdrojem energie, z níž mohou čerpat, je bouře, ve které jsou zastoupeny oba živly. A jak symbolizuje sova, jste moudří a vidíte víc, než se na první pohled zdá. Disponujete velkou vnitřní silou, silnou intuicí a není lehké vás obelstít. Pravda je podstatnou součástí vašeho života a vy ve svém srdci víte, že být upřímný bez ohledu na to, zda je to snadné, nebo ne, je vždy lepší než mlčet nebo lhát. To na vás ostatní obdivují, a proto taky často vystupujete jako obhájce druhých nebo se snažíte napravit kolektivní křivdy. Jste vysoce inteligentní a potřebujete mentální stimulaci, abyste měli pocit, že rostete.

V roce 2021 budete mnohem víc vyzýváni, abyste se postavili do popředí, abyste promluvili a dali o sobě vědět. Je to rok, kdy se musíte přestat schovávat za stromy. Je načase být více otevřený a jít příkladem. Nezapomeňte si uvědomit, co vás brzdí, a to musíte nechat být. Naučte se uzdravit sami sebe, abyste mohli ukázat všechny svoje silné stránky.

Rok 2021 vás vyzývá, abyste se znovu nadechli a naplno ukázali, co ve vás je. Odvážněji než kdykoli předtím. Je to doba, kdy budete pravděpodobně zbaveni věcí, které vás brzdí, i když se necítíte připraveni je pustit. Nastal ale čas vytvořit prostor pro to, po čem skutečně toužíte, a lekci, že to, o čem sníte, si zasloužíte. V nadcházejících měsících se připravte na tvrdou práci, protože se vám to vyplatí.

Růst a znovuzrození dominují těm, kteří mají to štěstí, že se narodili v tomto znamení. Symbolizuje ho krokodýl, který je známý svou silou a tvrdou prací. Krokodýl je taky symbolem přežití, načasování a trpělivosti. Nejste moc přizpůsobiví, ale vždy se budete snažit bojovat o své místo kdekoli a kdykoli. Vzpomeňte na krokodýla, jednoho z mála tvorů, který se tu potuloval už v době dinosaurů. To je růst, ale taky trpělivost stoupající z prachu do něčeho lepšího.

V tomto roce 2021 budete mít pocit, že život utíká rychleji. Budete se muset připravit na to, že některé i dobré věci necháte jít. Někdy je nutné zbavit se očekávání z toho, že ne vše, co naplánujete, nutně musí vyjít. Život je někdy nepředvídatelný. Snažte se v tomto roce činit rozhodnutí, která jsou jen ve vašem nejlepším zájmu a lidí kolem vás. A uvědomte si, že ne vždy musíte použít logické myšlení, ale že je někdy nutné naladit se na své vnitřní poznání a důvěřovat své intuici. Letos je doba, kdy je načase přestat druhým cokoli vysvětlovat.

Toto znamení vládne v mayském kalendáři jen pět dnů, ale nijak to nesnižuje jeho význam, naopak. Podle Mayů tvořily toto znamení dny, kdy se vytratila rovnováha a k moci se dostali duchové. To ale neznamená, že by váš život měla provázet smůla. Naopak máte moc silně se propojit s jinými světy. Dokážete díky tomu snadno odhadnout každou situaci a vytěžit z ní maximum. Jste vysoce duchovní člověk a znamená to také, že jste už dřív žili mnoho životů. Díky tomu můžete pomáhat ostatním.

V roce 2021 si budete muset vybrat cestu, která vám přiblíží život, který chcete vytvořit. Ale budete také vyzváni, abyste povstali a stali se součástí nového světa, který se rodí právě letos. Zřejmě je načase stát se vůdcem a vstoupit do vyšších funkcích a myslet kolektivně. Očekávejte zajímavé příležitosti, z nichž některé vám pomohou posunout se vpřed. Při svém rozhodování buďte selektivní, rozeznávejte, kdy vás vesmír jen „zkouší“, a podle toho, co si vyberete, přistupte k tomu zodpovědně a naplno.

I když všichni doufají, že tento rok bude lepší, vy budete pro to muset udělat mnohem víc. Svůj život musíte žít mnohem intenzivněji, a to nejen v práci, ale i v rodině. V tomto roce se naskytnou příležitosti, jak dále pokročit ve svých vůdčích schopnostech. Dávejte pozor na to, kde se můžete cítit zaseknutí, a zkuste se soustředit na vyrovnání s vaší vzdušnou energií, protože tento prvek vždy proudí přesně tam, kde má být.

V roce 2021 budete čerpat z minulých let. To, čím jste si prošli, se nějak projeví právě letos. Může to zahrnovat i změnu ve vaší kariéře nebo naopak velkou profesionální expanzi. Sledujete svět kolem sebe, naslouchejte tomu, co ještě nebylo řečeno, a můžete se stát jedním z hledačů, který povede svět do nové éry bytí. Mějte na paměti, že by vás to mohlo také ovlivnit ve vašem osobním životě včetně těch nejbližších vztahů.

Pokud jste se narodili v tomto znamení, máte štěstí, protože i když se vaše symboly mohou zdát nesmírně odlišné, je to známka toho, jak snadno přistupujete k životu. Máte v sobě dvě zvířata – netopýra a rybu. Stejně jako ryba se lehce pohybuje ve vodě a netopýr vzduchem, i vy proplouváte životem bez větších komplikací. Silně vás ovlivňují elementy vzduchu a vody a jste velmi citliví k potřebám okolí. Jste velmi intuitivní, a k problémům přistupujete spíše prostřednictvím svých pocitů než logikou. Tento dar můžete použít k tomu, abyste viděli skutečnou podstatu ostatních, i když to nedáte najevo a nemluvíte o tom. Váš intelekt a emocionálnost pomáhají zlepšit život lidem ve vašem okolí.

V roce 2021 přichází čas, abyste prostě byli. Zatímco další znamení by měla pracovat a žít mnohem intenzivněji a usilovněji, vy prostě jen buďte. To znamená, přijměte vše, co se kolem vás děje, jako fakt a neřešte to. Pokračujte v hledání své pravdy a hromadění znalostí pouhým pozorováním toho, co se děje. V první polovině roku si musíte osvojit a naučit se umění trpělivosti.

Xul (3. listopadu – 22. listopadu)

Symbol: Pes, pták

To, že jste se narodili v tomto znamení, naznačuje vaši hodnotu a i loajalitu vůči ostatním. Zatímco pták je symbolem svobody, pes je považován za nejvěrnějšího ze všech zvířat. V mayském světě se také věřilo, že pes je posvátné zvíře, které nás bude provázet z jednoho života do druhého. Ve vašem životě hrajete obvykle důležitou roli. Jedinou temnou stránkou je to, že se obvykle snažíte vyhnout svému osudu. To se projeví zejména v romantické oblasti vašeho života. Nezřídka se domníváte, že svoboda je to nejvíc, ale to, po čem nejvíce toužíte, je bezpečí domova.

Letos – v roce 2021 si musíte uvědomit, kdo skutečně jste, a přestat utíkat před pravdou. Jsou chvíle, kdy se dozvíte, co je důležité, ale bohužel až poté, co to ztratíte. Ale nebojte se, bolestí procházet nemusíte. Je zapotřebí vystoupit ze své komfortní zóny a riskovat – ne kvůli touze uniknout, ale kvůli budování vlastního osudu. Čekají vás také výzvy a potenciál pro obrovský růst, ale nenechte se odradit velikostí hory. Stoupání na vrchol někdy bolí.