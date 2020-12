Vánoce bez perníčků jsou jako týden bez neděle. Přinášíme vám proto recepty na ty nejlepší perníčky, a pokud vám jejich lahodná chuť a vůně opravdu učarují, zkuste také perníkové cappuccino!

Vůně perníčků zpravidla odstartuje advent. Milují je dospělí i děti, které zrovna tohle cukroví zvládnou připravovat taky. I ten, kdo zrovna vánoční pečení nemusí, perníčky zpravidla nikdy nevynechá. Přinášíme vám několik osvědčených receptů, pokud většinou pečete až těsně před Vánoci, zkuste naše recepty na perníčky, které jsou hned měkké.

Měkké medové perníčky

400 g hladké mouky, 2 vejce, 1 lžička jedlé sody, 2 lžičky perníkového koření, 140 g moučkového cukru, 100 g Hery, 2 lžíce medu

Cukr utřeme se 2 vejci a změklým tukem na pečení, poté přidáme med a koření. Do této kašičky vmícháme mouku se sodou. Medu nedáváme víc, perníčky by byly tvrdé! Vypracujeme těsto a necháme 30 minut odpočinout v lednici. Těsto rozválíme na silnější plát a vykrajujeme libovolné perníčkové tvary, které klademe na plech vyložený pečicím papírem. Medové perníčky pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 8 minut. Měkké medové perníčky užijeme při každé příležitosti. Můžeme je péct o Vánocích, Velikonocích nebo takhle krásně zdobené třeba na Valentýna.

Bezlepkové perníčky

120 g medu, 2 vejce + na potření těsta, 160 g moučkového cukru, 60 g rostlinného tuku, 400 g bezlepkové mouky, 1 lžička perníkového koření, 1 lžička jedlé sody, citronová kůra

Med mírně nahřejeme, přidáme vejce, cukr a rozehřátý tuk. Rozšleháme a tuto směs vlijeme do mouky proseté s kořením, sodou (a nastrouhanou citronovou kůrou). Vypracujeme těsto na bezlepkové perníčky a necháme ho alespoň hodinu v chladu odpočinout. Pečeme na 170 °C asi 10 min.

Perníčky bez vážení

2,5 hrnku hladké mouky, 1 hrnek moučkového cukru, 2 lžíce rostlinného tuku, 2 lžíce medu, ½ lžičky anýzu, ½ lžičky skořice, 1 lžička prášku do pečiva, 2 vejce, 1 žloutek, 2 lžíce mléka

Tuk a med rozehřejeme, smícháme s cukrem a do teplé směsi vmícháme 1 vejce. Přisypeme mouku s práškem do pečiva, anýz, skořici. Vše důkladně promícháme. Vypracujeme tužší těsto na perníčky, které necháme v mikrotenovém sáčku do druhého dne v chladu odpočinout. Z těsta pak vyválíme placku asi 1/2 cm silnou, ze které vykrajujeme různé tvary. Perníčky klademe dále od sebe na tukem vymazaný a moukou vysypaný plech a ihned pečeme. Žloutek rozšleháme s mlékem a ještě horké perníčky směsí potřeme.

Klasická poleva na perníčky

1 bílek, 140 g moučkového cukru

1 moučkový cukr dvakrát přesejeme přes jemné sítko (pokud důkladně cukr neprosejete, bude se vám ucpávat zdobicí trubička). Přidáme bílek a mícháme tak dlouho, až se cukr rozpustí a vznikne jemná bílá poleva. Pokud je poleva moc tuhá, přidáme pár kapek vody a naopak, pokud je moc řídká, přidáme cukr. Polevu plníme do papírového kornoutku nebo stříkačky, pak perníčky zdobíme.

Inspiraci na tvary a zdobení najdete v galerii v úvodu článku.

Perníkové cappuccino

3 lžičky instantní kávy, 500 ml mléka, 2 lžičky perníkového koření, mletá skořice a strouhaný muškátový oříšek na ozdobu

Kávu zalijeme 100 ml vody. Přidáme perníkové koření a prohřejeme, aby se uvolnila vůně. Rozdělíme do dvou hrnků. Mléko prohřejeme, vyšleháme do pěny a nalijeme na kávu. Ozdobíme mletou skořicí a muškátovým oříškem.

