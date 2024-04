Mějte pusu na zámek: Co všechno z vaší minulosti partner nemusí vědět?

Jasně, vtipné opilecké historky z vysoké školy, kterými už roky bavíte lidi na večírcích, mu klidně převyprávět můžete. Vynechejte ale raději ty, ve kterých zvracíte, jste bezvládná nebo se válíte po zemi. Chcete přece být pro partnera sexy! Pokud si vás začne představovat s hlavou v záchodové míse pokrytou zvratky, asi mu to moc sexy nepřijde.

Možná máte na kontě nějakou tu středoškolskou historku, kdy jste se s kamarádkami vyhecovala, chtěla jste ukázat odvahu a v obchodě jste ukradla tričko, které se vám líbilo. Pravděpodobně se za to dodnes stydíte a nejraději byste na tuto historku zapomněla. Proč se tedy sama dostávat do situace, kdy vám bude trapně? Partnerovi tento svůj hřích můžete zamlčet, a ušetříte si tak provinilý pocit z jeho opovrhujícího pohledu.

Noc, kterou si nepamatujete

I takové věci se občas stávají. Opila jste se někdy tak, že vůbec netušíte, co jste v noci vyváděla, a ráno jste se nahá probudila v náručí cizího muže, aniž byste byla schopná si vzpomenout, co jste s ním dělala? Je jasné, že morální i fyzická kocovina vás už tehdy vytrestala dostatečně. Váš partner by pravděpodobně nepovažoval tuto historku za vtipnou, tak proč mu kazit náladu?