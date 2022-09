Měla jste to také? Zavzpomínejte, jak vypadaly domácnosti za socialismu

Popularitě se v socialistickém Československu těšil také nepostradatelný sifon. Sloužil k výrobě sodovky neboli perlivé vody, ale dokázal během okamžiku přeměnit oblíbenou „šťávu“ na limonádu. Způsob výroby domácí perlivé vody převzali i někteří současní výrobci, výrobníky sodovky však na sebe vzali už trochu jinou podobu. Tehdy se sifony vyráběly z hliníku nebo ze skla a při narážení bombiček jste mohli občas zaslechnout kysličník uhličitý, který mohl ucházet stranou, někdy se bublinky do láhve dostaly jen napůl. A nezřídka se zase dokonce stávalo, že pojistka nestačila kontrolovat tlak plynu, takže celý proud nasycené vody vytekl neovladatelně ven. I s tím ale zkušené domácnosti počítaly, proto sycené nápoje tvořily zásadně nad dřezem, navíc se nespoléhaly pouze na jedinou sifonovou bombičku.

Panelákové byty byly typickým bydlením komunistického režimu v tehdejším Československu. Většina obýváků, ale i dalších pokojů v bytech navíc vypadala téměř stejně. Nábytek pocházel často z UP Rousínov a většina kousků v domácnostech byla jednotná. Vzpomínáte si třeba na typickou kuchyňskou lavici, které se vyráběly ve více barvách, nebo na pohodlný gauč, nejčastěji hnědé barvy? Nezapomenutelné jsou také koupelny s umakartovým jádrem. Stejné nebo velice podobné bývaly i dětské pokoje s palandami, psacím stolem a háčkovanými pohádkovými obrázky.

Oblíbení mončičáci, oranžová tatra a legendární céčka

Kdo by si nepamatoval oblíbené a roztomilé plyšáky různých barev zvané mončičáci, se kterými si během komunismu i po něm hrály tisíce dětí? Převážně kluci pak ocenili také oranžovou tatru, oblíbený byl za komunistů také sběr takzvaných céček, který se týkal téměř všech dětí Husákovy generace. Jejich sbírání se stalo v osmdesátých letech doslova fenoménem. Šlo o plastové výlisky ve tvaru písmena C, jež byly původně vyráběné jako součásti závěsů do oken a dveří.