Měly by raději mlčet? Ženy v těchto znameních jsou drzé až běda

Kozoroh (22. prosince až 20. ledna)

Hned za Berany se v žebříčku hrubých znamení umístili Kozorozi. Ti jsou sice jakožto zemské znamení praktičtí, cílevědomí a sebekritičtí, ani svým známým se ale nebojí od plných plic říct, co si o nich myslí. Mají sklony k přísné kritice, a cokoliv se jim nelíbí, dají bez okolků hned najevo. Při hodnocení druhých dávají Kozorozi stranou jakékoliv emoce, jednají přímo, až neomaleně.

Rozhodují se na základě faktů a jejich přízemnost jim moc nedovoluje používat své pocity k jednání s druhými. Nejhorší je, že si své chování často neuvědomují. Druhým řeknou jen to, co se jim nelíbí, ale už neradí, jak by to měli napravit. Očekávají, že si to ostatní sami domyslí. Díky svému workoholismu a bystrosti mívají v práci vysoké postavení. Takže pokud se vaší šéfce nebo šéfovi ve znamení Kozoroha něco nelíbí a vy to nenapravíte, nejspíš vám jenom ukáže, kde jsou dveře. Přijde vám to nezdvořilé? Pro Kozoroha jde o běžnou praxi.